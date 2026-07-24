Prof. Dr. Makineci açıkladı: Ağaçların gövdesindeki halkalar doğanın hafızasını taşıyor
Ağaçların gövdelerinde her yıl oluşan halkalar, ağacın kaç yaşında olduğunu göstermesinin yanı sıra bulunduğu coğrafyada yıllar önce yaşanan kuraklıkları, yangınları, hava kirliliğini ve iklim değişikliğinin etkilerini de ortaya koyan doğal bir arşiv niteliği taşıyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Makineci, "Yağış artabilir, azalabilir, sıcaklık artabilir ya da düşebilir. Bu değişimler yıllık halkaların genişliklerinde meydana gelen farklılıklarla izlenebilir. Yıllık halkalara bakarak iklim değişikliğinin ağacı ne ölçüde etkilediğini doğrudan görebiliyoruz. Yıllık halka analizleri sayesinde bir ağacın hangi yılda yangın geçirdiğini de görebiliyoruz" dedi.