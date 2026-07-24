KPSS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS-2026/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yönelik merkezi yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM KPSS-2026/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yönelik merkezi yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM’den yapılan duyuruya göre, 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 24 Temmuz 2026 saat 11.45’ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden erişebilecek. Sonuçlara ilişkin sayısal bilgiler de ÖSYM tarafından yayımlandı.