KPSS sonuçları açıklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla gerçekleştirilen bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik merkezi yerleştirme işlemlerinin sonuçlarını erişime açtı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS-2026/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yönelik merkezi yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM KPSS-2026/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yönelik merkezi yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM’den yapılan duyuruya göre, 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 24 Temmuz 2026 saat 11.45’ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden erişebilecek. Sonuçlara ilişkin sayısal bilgiler de ÖSYM tarafından yayımlandı.
Eğitim
Sınav soruları sızdırılmıştı: Süleyman Demirel Üniversitesi'nden yaşanan skandalla ilgili flaş açıklama