Bu gece Azerbaycan’ın kontrolüne geçecek! Ermeniler bakın ne yapıyor

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım’da imzaladığı anlaşmaya uygun olarak Kelbecer’i bu gece yarısı teslim etmesi gereken Ermenistan'ın son askeri birlikleri kışla ve diğer askeri yapıları patlatarak bölgeden çekiliyor.

Ermeni mekanize piyade komutanlığı temsilcisi, RIA Novosti muhabirine açıklamasında, Azerbaycanlılar ile mesafenin 12 kilometre olduğunu söyledi. Temsilci ayrıca, dağlardaki öncü kontrol noktalarını demonte ettiklerini ve burada kalan kışlaları, Azerbaycanlılara hiçbir şey kalmaması için patlattıklarını bildirdi.

Ermeni askerler, yapılar patlatılmadan önce tahliye edildi. Yapıların imhasını üst düzey ordu yöneticilerinin takip ettiği bildirildi.