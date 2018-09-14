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Bu fuara gelip de gurur duymamak mümkün değil

Savunma sanayisinin millileşmesi ve TSK'nın ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma oranının maksimuma çıkarılması amacıyla başlatılan milli savunma hamlesinin paydaşları Yeşilköy'de Savunma, Hava ve Uzay Sanayi Fuarı'ndan gövde gösterisi yaptı.

14 Eylül 2018 Cuma 12:07

Türk havacılık sanayinin önemli kuruluşları bu fuarda bir araya geldi. Fuarda geçtiğimiz günlerde testlerini tamamlayan T-625 helikopterinden, İHA ve SİHA'lara, saldırı helikopterimiz ATAK'an HÜRKUŞ'a kadar birçok envanter gösterime girdi.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 12:07
  1. Savunma Hava ve Uzay sanayii fuarı

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