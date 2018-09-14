Bu fuara gelip de gurur duymamak mümkün değil

Türk havacılık sanayinin önemli kuruluşları bu fuarda bir araya geldi. Fuarda geçtiğimiz günlerde testlerini tamamlayan T-625 helikopterinden, İHA ve SİHA'lara, saldırı helikopterimiz ATAK'an HÜRKUŞ'a kadar birçok envanter gösterime girdi.