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Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!

Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayınına moderatör olarak FOX TV'nin CHP'li sunucusu İsmail Küçükkaya seçildi. 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti kazanınca yüzünün asıldığı fotoğraf hala akıllardan çıkmazken Küçükkaya'nın marjinal kimliğine rağmen bu görev için nasıl seçilebildiği merak konusu oldu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:46
Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!

AK Parti ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarıBinali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayın tarihi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay tarafından açıklandı. Canlı yayın 16 Haziran Pazar günü saat 21:00'da tüm kanallarda yayınlanacak şekilde ortak yayınla gerçekleşecek. Yayının moderatörlüğünü ise FOX TV'nin marjinal kimliğiyle tanınan CHP'li haber spikeri İsmail Küçükkaya gerçekleştirecek.

1 Kasım seçimlerindeki pozu unutulmadı

Neredeyse çıktığı tüm yayınlarında tarafsız gazetecilik yaptığını iddia eden Küçükkaya'nın CHP yandaşı olduğu herkes tarafından biliniyor. Özellikle 1 Kasım 2015 Genel seçimleri sonrası FOX TV'nin ana haber spikeri Fatih Portakal ile kameralara yansıyan görüntüleri hala akıllardan silinmedi.

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AK Parti yüzde 50 alınca yüzler asıldı

1 Kasım 2015 Genel Seçimleri öncesi FOX TV spikerleri İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal kameralara mutlu pozlar vererek seçim yayınına başlamıştı. Sonuçların gelmesiyle birlikte yüzleri asılmaya başlayan ikili sandıkların tamamın açılmasının ardından ise görüntüye gelen pozlarıyla sosyal medyada alay konusu olmuştu. AK Parti'nin seçimlerden yüzde 50 aldığının belli olmasıyla birlikte tarafsız olduğunu iddia eden gazetecilerin aslında ne kadar taraf oldukları alenen ortaya çıkmıştı.

Her şeye rağmen Küçükkaya seçildi

Daha önce de CHP lehine taraf olduğu bilinen İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayınına moderatör olarak seçildi. Bu canlı yayın için birçok gazeteci aday olduğunu açıklarken açık açık CHP'nin gazetecisi olduğunu birçok defa belli eden İsmail Küçükkaya'nın bu görev için neden seçildiği ise merak konusu oldu.

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Eşine dayak atmıştı

CHP'li gazeteci İsmail Küçükkaya, ayrıca kadına şiddet gösteren kimliğiyle tanınıyor. Ekranlardan gülücük dağıtan Küçükkaya, geçtiğimiz yıl boşandığı eşine şiddet uyguladığı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti. 

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:46
  1. İstanbul
  2. ismail küçükkaya
  3. Binali Yıldırım
  4. Ekrem Imamoğlu

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