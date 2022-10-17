Bu fotoğrafa 13 saniyeden fazla bakanın beyni yanıyor! "Ben kendime ve zekama güvenirim" diyenler buyursun gelsin

Son günlerde birçok internet sitesinde farklı farklı zeka testleri görebilir ve kendinizi test edebilirsiniz. En popüler olan zeka testlerinden biri olan optik illüzyon türü ise en çok tercih edilen ve ilgi gören türlerden. "Ben kendime ve zekama güvenirim" diyenler buyursun gelsin! Bakalım sadece 13 saniyede kimler gizlenmiş 3 yüzü hemen bulabilecek...

İnternet sitelerinde yer alan testlerin içerisinde pek çok optik illüzyon türü bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de zebraların içerisinde gizlenmiş porsuk oluyor. IQ'su yüksek olan kişiler, 13 saniye içinde gizli yüzleri bulabiliyor.

Algılama şeklinize meydan okuyor

Bu yanılsamalar çoğunlukla fizyolojik, fiziksel ve bilişsel yanılsamalar altında sınıflandırılıyor. Optik illüzyonlar bir nesnenin veya insanların büyüleyici, şekil değiştiren görüntüsü olan veya algılama şeklimize meydan okuyan çizimlerdir.

Bununla birlikte, bu optik yanılsamalar, beyninizin olayları nasıl algıladığına biraz ışık tuttukları için aynı zamanda psikanalizin bir parçası oluyor.

Peki siz gizlenmiş yüzleri buldunuz mu?

Açıkçası, normal bir insan beyni, farklı açılardan farklı algılar oluşturan nesneleri veya görüntüleri farklı şekilde görebiliyor. Görüntüye yakından bakınca resimdeki gizlenmiş yüzleri aslında hemen görüyorsunuz.