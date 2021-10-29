Bu fotoğraf dünyanın gündemine oturdu! Annesini bırakmayan maymun acı sondan kaçamadı

Annesi leopar tarafından avlanan yavru maymunun çaresizce annesine sarıldığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Söz konusu fotoğrafla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

Zambiya, Chipata'da vahşi doğa fotoğrafçısı Shafeeq Mulla tarafından kaydedilen fotoğraf bir anda tüm dünyada gündeme oturdu. Sansasyonel bir kare olan fotoğrafta leopar, anne ve yavru maymun yer alıyor.

Annesine sımsıkı sarıldı

Söz konusu fotoğrafta annesi, leopar tarafından avlanan yavru maymunun son bir çare ile annesine sımsıkı sarılması yer alıyor. Güney Luangwa Ulusal Parkı'nda çekilen görüntüde yavru maymunun annesini bırakmaması dikkat çekti.

Yavru maymunun acı sonu

Tehlikeye rağmen annesini bırakmayan yavru maymun, bir süre sonra annesiyle aynı sonu paylaşmaktan kaçamadı. Leopar sürüsü, annesinden sonra yavru maymunu da kısa süre içerisinde öldürdü.