  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Bu fotoğraf çok konuşulmuştu! Ahmet Davutoğlu'ndan ittifak iddialarına yanıt

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, diğer parti liderleriyle çekilen görüntüsü hakkında ilk kez konuşarak ittifak iddialarına yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 12:16:00 -
Bu fotoğraf çok konuşulmuştu! Ahmet Davutoğlu'ndan ittifak iddialarına yanıt

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programına konuk oldu.

Davutoğlu, MHP'den ihraç edilen ve görevine Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta kızı Ayşe Şeyma ile Abdussamed Polat’ın nikahında aynı masada görüntülendiği DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ittifak görüşmesi yaptığı iddiasına yanıt verdi.

"Gönül isterdi ki..."

Ahmet Davutoğlu, "Bayramlaşma konusunda bile kutuplaşan bir toplum, düğün resmine haklı olarak bir şey yükler. Gönül isterdi ki herkes orada olsa, düğünlerde bütün liderler bir araya gelse, düğünlerde, bayramlaşmalarda bile parçalanmamış olsak.." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı