“Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”

yeniakit.com.tr Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve gazetemiz yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da şahitlik yaptığı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun torununun nikahı ile ilgili konuştu. Erdoğan’ın nikaha katılmasının, iki parti arasında uçurumların olmadığının kanıtı olarak yorumlayan Karahasanoğlu, aynı dünya görüşünü benimseyen insanların AK Parti’yi de, Saadet’i de destekleyebildiğini belirtti. Buna karşın, aynı aile içerisinde hem CHP hem de Saadet’i destekleyenlerin olmadığına vurgu yapan Ali Karahasanoğlu, Saadet Partisi’nin, dünya görüşleri uyuşmayan CHP ile ortak hareket etmemesi gerektiğini söyledi.

Ali İhsan Karahasanoğlu, Fatin Dağıstanlı’nın sunumuyla Akit TV’de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında gündemi yorumladı.

İki parti arasında uçurumlar yok

Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı nikah töreniyle ilgili konuşan Karahasanoğlu, “Bu fotoğraf gösteriyor ki, Saadet Partisi’yle AK Parti arasında uçurumlar yok. İç içe olan ailelerden bahsediyoruz. Aynı ailenin bir ferdi Saadet Partisi’ne oy verebiliyor, ailenin içerisinden 2-3 kişi de AK Parti’ye oy verebiliyor. Aynı aile içerisinden, aynı dünya görüşüne inanan insanlar, Saadet Partisi’ni de tercih edebiliyor, AK Parti’yi de tercih edebiliyor.” dedi.

AK Partili ve Saadet Partililere öneri

“Ama aynı ile içerisinde, dünya görüşü aynı olan ailede; bir kişi CHP’yi, bir kişi AK Parti’yi veya bir kişi CHP’yi, bir kişi Saadet Partisi’ni tercih ettiği pek vâki değildir.” diye konuşan Karahasanoğlu, “Dolayısıyla bu fotoğraftan da yola çıkarak ben Saadet Partililere de, AK Partililere de önerimi yapmış olayım; Bu tablodaki gibi birliktelik göstersinler. Başörtülü bir gelin, büyük ihtimalle dindar bir damat, birbirlerini tercih ediyorlarsa, sonuç itibariye sandıkta da insanlar aynı çizgide olan insanları tercih etmeleri gerekir. Kalkıp da Saadet Partisi’nin CHP’li bir adayı destekleyip de, ‘Sonra siz de bana şu ilçede destek verirsiniz’ şeklinde bir yaklaşım göstermesi, şu fotoğrafta ters düşer diye tahmin ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“İnsani duyguları ön plan olmasa katılmazdı”

Programın sunucusu Fatin Dağıstanlı ise, nikah törenini yorumlarken, “Cumhurbaşkanı’nın, normal şartlarda Kılıçdaroğlu ile görüşen, dirsek teması kurmaya çalışan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun torununun nikahına, normal şartlarda insani duygular ön planda olsa gitmemesi gerekir.” diyerek, Erdoğan’ın kibirlenmediğini söyledi.

Bu birlikteliğin sandıkta da gösterilmesi gerekir

Dağıstanlı’nın sözlerinin üzerine Karahasanoğlu, “Kibrini öne çıkarsa, kendisiyle yakın duran bir kişinin oğlu da evleniyor olsa gelin tarafı eğer Saadet Partisi’nden, hele hele ‘Bilge Başkan’ın torunu ise, ‘Bir oraya gidip de ne yapacağız ki, onlar zaten bizim kuyumuzu kazmaya çalışıyorlar’ diye düşünebilirdi, bir kibir gösterebilirdi. Ama yapmamış, doğrusunu yapmış, hayata geçirmiş. O açıdan hem dikkat çekelim, aileler bu, fotoğraf bu. Bu birlikteliğin sandıkta da gösterilmesi gerekir.” diyerek seçimlerde ortaklık çağrısı yaptı.

CHP ile ortaklığın gerekçesi olamaz

“Belki diyebilirsiniz ki, ‘Aynı bir parti olarak biz varlığımızı devam ettireceğiz.’ Tamam, devam ettirin.” diyen Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Nasıl ki Akit, AK Parti’yi yeri geliyor eleştiriyor, aile konusunda eleştiriyor, milli piyango konusunda eleştiriyor, eski yıllarda başörtü yasağını kaldırmakta biraz geciktiniz diye eleştiride bulundu. Dolayısıyla Saadet Partisi de benzer noktasında eleştirilerini ayrı bir parti tüzel kişiliği olarak sürdürebilir. Ama kalkıp da CHP ile birliktelik göstermenin hiçbir anlamı, hiçbir gerekçesi olamaz.”