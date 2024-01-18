Bu fırsat seviyelerini takip edin! Altın fiyatlarında düşüşün nedeni buymuş!

Altın fiyatlarında küçük yatırımcı fırsat seviyeleri arıyor. Altının birkaç gün içinde gerileme kaydetmesinin nedeni ise belli oldu.

Gram altın birkaç gündür düşüş seyrinde. Gram fiyatlaması serbest piyasada 11:30 itibarıyla 1949 liradan işlem görürken çeyrek altın da 3206 bandıhnda hareket ediyor.

Altın fiyatları Çarşamba günü, güçlü ekonomik verilerin doları ve ABD tahvillerini güçlendirmesi ve ABD'nin Mart ayında faiz indirimine ilişkin piyasa beklentilerini düşürmesiyle bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Yeni güne ise hafif tepki alımlarıyla başladığı gözleniyor.

Hangi destek noktaları var?

AHL Analize göre; teknik olarak İlk destek noktası 2005 dolar takip edilirken bu seviye altında 2000 ve 1990 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2010 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda 2020 dolar ile 2030 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.

Onstaki düşüş ve etkisi

TL’nin yukarı yönlü hareketinin devamına rağmen ons Altın’ın ABD’de Fed’in faiz indirimi beklentilerinin gelen veriler ve Fed yetkililerinin şahin söylemleriyle birlikte düşmesi sonucu olarak önceki günü düşüşle tamamladı. Böylece Gram Altın ons Altın kaynaklı olarak arka arkaya iki günlük düşüş serisi oluşturmuş oldu.

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Teknik seviyeler

Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1950TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1960TL ve 1970TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1940TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1930TL ve 1920TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.