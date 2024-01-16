  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uzay Yüzyılı için geri sayım! Artık saatler kaldı: Tarihe adını altın harflerle yazdıracak

Bir dönemin imparatoruydu! Herkesin yakından tanıdığı isim iflas etti... Duyan 'Bu nasıl oldu?' diye soruyor

MİT, terör destekçisi Fransız şirketin tesisini vurdu

Cübbeli Ahmet Hoca ölüm korkusu içinde pilotlara sitem etti

CHP, Kandil’in kuklalarına bel bağladı

PKK'dan Türk SİHA'larına karşı şeytani plan! Emekli albay dehşete düşüren bilgiyi kamuoyuyla paylaştı

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli elebaşı İstanbul'da yakalandı

O il karıştı! CHP'de iç savaş... Anketlerde AK Parti öne geçti

Ekrem, bunların hangisi kurgu!

ABD'den Türkiye sınırında beklenmedik hamle! Ankara'nın operasyon haberini alıp bakın ne yaptılar
Teknoloji Bu fırsat kaçmaz! MediaMarkt’ta yarıyıl kampanyası devam ediyor!
Teknoloji

Bu fırsat kaçmaz! MediaMarkt’ta yarıyıl kampanyası devam ediyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-16 12:04:00 -
Bu fırsat kaçmaz! MediaMarkt’ta yarıyıl kampanyası devam ediyor!

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan MediaMarkt, öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği sömestr tatili için özel kampanyalar sunmaya devam ediyor.

Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, yarıyıl tatiline sayılı günler kala henüz hediyelerini seçememiş ebeveynler için çeşitli seçenekler sunmaya devam ediyor. 18 Ocak tarihine kadar devam edecek Yarıyıl Kampanyası kapsamında, akıllı saatlerden dizüstü bilgisayarlara, tabletlerden oyuncu kulaklıklarına ve harici hard disklere kadar birçok ürün özel fırsatlarla satışa sunulacak.

 

Kampanya kapsamında;

HUAWEI Watch GT3 Elite 46mm Akıllı Saat 5.999 TL’den

APPLE Z1240009K/ Macbook Air/ M1 Dizüstü Bilgisayar 31 .999 TL’den
ÖNE ÇIKAN VİDEO

LENOVO Smart Paper 10.3 Tablet 9.899 TL’den

SEAGATE Expansion Harici Hard Disk 4.999 TL’den

JBL Quantum 100 Oyuncu Kablolu Kulak Üstü Kulaklık 849 TL’den satışa sunulacak. 

MediaMarkt’ın kampanyası 18 Ocak tarihine kadar Türkiye genelindeki 97 mağazasında ve mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak.

Tüketiciler kampanyaya dair detaylara MediaMarkt-Yarıyıl Kampanyası adresinden ulaşabilirler.

 

Bu fırsat kaçmaz! 19 Ocak Cuma günü BİM teknoloji ürünleriyle haftaya damga vuracak! Eviniz için daha neler neler!
Bu fırsat kaçmaz! 19 Ocak Cuma günü BİM teknoloji ürünleriyle haftaya damga vuracak! Eviniz için daha neler neler!

Ekonomi

Bu fırsat kaçmaz! 19 Ocak Cuma günü BİM teknoloji ürünleriyle haftaya damga vuracak! Eviniz için daha neler neler!

Apple'dan Siri ve yapay zeka çalışması
Apple'dan Siri ve yapay zeka çalışması

Teknoloji

Apple'dan Siri ve yapay zeka çalışması

Çinli Xiaomi yok sattı! Apple endişeli
Çinli Xiaomi yok sattı! Apple endişeli

Teknoloji

Çinli Xiaomi yok sattı! Apple endişeli

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23