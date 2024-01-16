Bu fırsat kaçmaz! MediaMarkt’ta yarıyıl kampanyası devam ediyor!
Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan MediaMarkt, öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği sömestr tatili için özel kampanyalar sunmaya devam ediyor.
Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, yarıyıl tatiline sayılı günler kala henüz hediyelerini seçememiş ebeveynler için çeşitli seçenekler sunmaya devam ediyor. 18 Ocak tarihine kadar devam edecek Yarıyıl Kampanyası kapsamında, akıllı saatlerden dizüstü bilgisayarlara, tabletlerden oyuncu kulaklıklarına ve harici hard disklere kadar birçok ürün özel fırsatlarla satışa sunulacak.
Kampanya kapsamında;
HUAWEI Watch GT3 Elite 46mm Akıllı Saat 5.999 TL’den
APPLE Z1240009K/ Macbook Air/ M1 Dizüstü Bilgisayar 31 .999 TL’den
ÖNE ÇIKAN VİDEO
LENOVO Smart Paper 10.3 Tablet 9.899 TL’den
SEAGATE Expansion Harici Hard Disk 4.999 TL’den
JBL Quantum 100 Oyuncu Kablolu Kulak Üstü Kulaklık 849 TL’den satışa sunulacak.
MediaMarkt’ın kampanyası 18 Ocak tarihine kadar Türkiye genelindeki 97 mağazasında ve mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak.
Tüketiciler kampanyaya dair detaylara MediaMarkt-Yarıyıl Kampanyası adresinden ulaşabilirler.
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