Bu fırsat kaçmaz! Faydalanan sayısı bir ayda yüzde 70 arttı

Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan değişiklikle hem gençler hem de işveren açısından daha cazip hale gelen mesleki eğitim merkezlerine ilgi artarak devam ediyor. Eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı bir ayda yüzde 70 arttı.

Aralık ayı sonunda Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan değişiklikle hem gençler hem de işveren açısından daha cazip hale gelen mesleki eğitim merkezlerine ilgi, her geçen gün artıyor. Yasal düzenleme sonrasında bir ay içerisinde mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı, 159 binden 270 bine yükselerek yüzde 70 arttı.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan yeni düzenleme ile mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran bir öğrenci, okurken aylık yaklaşık bin 275 lira ücret alıyor. Üç yılın sonunda kalfa olanların ücreti 2 bin 125 liraya yükseliyor. Bu ücretlerin tamamı devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca tüm öğrenciler, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyor. Mesleki eğitim merkezi mezunlarının istihdam oranları da oldukça yüksek. Mezunların yaklaşık yüzde 88’i istihdama katılmış durumda. Bu merkezlere kayıt yaptırmak için yaş sınırlaması olmaması da büyük avantaj oluşturuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 30'u, 12'nci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 50'sine kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta, diploma ve mezunların kendi iş yerlerini açma olanakları gibi sunulan tüm fırsatları anlatmak için bir kamu spotu hazırladı. Diğer taraftan 81 ilde yöneticiler, ailelere mesleki eğitim konusunda rehberlik hizmeti sunmaya devam ediyor.