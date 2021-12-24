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Medya Bu Elon Musk size ne'tti kardeşim!
Medya

Bu Elon Musk size ne'tti kardeşim!

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, günlerdir Tesla'nın CEO'su Elon Musk'la ilgili yapılan olumsuz haberlerin dikkat çekici olduğuna işaret etti. "Acaba modern çağın mucidine niçin yüklenmeye başladılar?" sorusunu ortaya atan Altınok, "Yoksa sebep üretimini Teksas'a taşımak gibi politik mesajlar vermekten çekinmemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da altını çizdiği gibi, hangi ülkeyle iş yapacağına kendisinin karar vermesi mi?" diye yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 17:29:00 -
Bu Elon Musk size ne'tti kardeşim!

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, günlerdir Tesla'nın CEO'su Elon Musk'la ilgili yapılan olumsuz haberlerin dikkat çekici olduğuna işaret etti. "Acaba modern çağın mucidine niçin yüklenmeye başladılar?" sorusunu ortaya atan Altınok, "Yoksa sebep üretimini Teksas'a taşımak gibi politik mesajlar vermekten çekinmemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da altını çizdiği gibi, hangi ülkeyle iş yapacağına kendisinin karar vermesi mi?" diye yazdı. İşte Altınok'un "Diren Elon!" çağrısıyla bitirdiği o yazı:

 

"Günlerdir Tesla'nın CEO'su Elon Musk'la ilgili yapılan olumsuz haberler sizin de dikkatinizi çekiyor mu?

İşi, kiralık Youtuber'ların eline dinamit verip, "pili bitti" diye Tesla marka otomobilleri çölde patlatmaya kadar vardırdılar...

Dün de tüm "küresel saygın haber ajansları", Tesla'nın güvenlikle ilgili ciddi sorunlarının ortaya çıktığını abonelerine son dakika koduyla duyuruyordu.

Meğer Tesla, arabalar hareket halindeyken sürücülerin oyun oynamasına engel olmuyormuş!

Aman ne büyük felaket! Bak sen şu Elon Musk'ın vurdumduymazlığına!

Şaka bir yana acaba modern çağın mucidine niçin yüklenmeye başladılar?

Tek sebebi, servetini ve prestijini artırması mı?

ABD kültür endüstrisi, meyve veren ağacı mı taşlıyor yine?

Yoksa sebep üretimini Teksas'a taşımak gibi politik mesajlar vermekten çekinmemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da altını çizdiği gibi, hangi ülkeyle iş yapacağına kendisinin karar vermesi mi?

Diren Elon!"

 

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