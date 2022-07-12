Bu doğal çay sayesinde diyabetten kurtul! İncir yaprağının, çekirdeğinin ve sütünün faydası nelerdir?

Doğal yoldan şekeri düşürme etkisi olan incir yaprağı diyabet hastaları için çok yararlıdır. İncir yaprağı sayesinde insülin kullanan diyabet hastaları daha az insulin dozuna ihtiyaç duyar.

İNCİR YAPRAKLARI VE DİYABET

İncir yaprakları yüksek miktarda doğal insülin içerir, bu nedenle yaprağını tüketmek, insülin enjekte etme ihtiyacını azaltır. Şeker hastalığı olanlar için mükemmel doğal bir yöntem olabilir.

Nasıl tüketilir?

İncir yapraklarını tüketmek için yaprakları önce kurutun. Kuruyan yaprakları elinizde toz haline getirin. Yaklaşık 2-3 çay kaşığı toz edilmiş incir yaprağının üzerine bir bardak soğuk su ekleyip yaklaşık 1-2 dakika kaynatın. Kaynattığınız incir yaprağı suyunu 5 dk kadar bekledikten sonra süzüp tüketebilirsiniz. Günlük 1 bardak kadar sabah kahvaltısıyla birlikte içebilirsiniz.

BASUR HASTALIĞINA İYİ GELİYOR?

Meyveler arasında en yüksek lif özelliğine sahip incir, hemoroid (basur) hastalığına faydalıdır. İncir yaprağını basur tedavisinde kullanmak isterseniz.

Nasıl tüketilir?

Öncelikle yaprağını güneş altında kurutmalısınız. İncir yapraklarını kuruttuktan sonra kalın damarlarından ayırarak ufalayın. Ufaladığınız incir yaprağı kurularını bir kavanoza koyun. Serin ve kuru yerde saklayın. Yaprak kurularını çorbanıza veya yemeklerinizin üzerine ekleyerek tüketin. Üç ay devamlı kullanımda faydasını göreceksiniz.

Ülser ve mide rahatsızlığınız varsa incir yaprağı tüketebilirsiniz. Kabızlık problemi olan kişilere de incir yaprağı çok faydalıdır. İncir yaprağı tokluk hissi verdiği için kilo şikayeti olan kişilere de yardımcı olabilir.

Nasıl tüketilir?

İncir yaprağını çiğneyerek ülser ağrılarınızı hafifletebilirsiniz.

VARİSLERE İYİ GELİYOR?

İncir yaprağı varislerde de çok etkili. Kolayca hazırlayacağınız incir yaprağı suyunu rahatsız bölgelerinize sürerek şikayetlerinizi en aza indirebilirsiniz.

NASIL TÜKETİLİR?

İncir suyunu elde etmek için 4-5 tane taze incir yaprağına ihtiyacınız var. Yaprakları 1 litre suda kaynatın. Hazırladığınız su ılıdıktan sonra rahatsız bölgelerinize sürebilirsiniz.

Siğil, mantar, çıban gibi deri enfeksiyonları için incir yaprağı çok yararlıdır. İncirin yaprağını kopardığınızda sızan sütü siğile birkaç defa sürerseniz siğilinizin yok olduğunu göreceksiniz.

Aynı şekilde yaprak yerine incirin kendi sütü ile de aynı şeyi uygulayabilirsiniz. Birkaç defa aynı işlemi tekrarladığınızda siğillerinizden kurtulduğunuzu göreceksiniz.

İNCİR YAPRAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

İncir genellikle sağlıklı meyveler arasında gösterilmektedir. Özellikle incir yaprağı da sağlığa yararlıdır. İncir yaprağı doğru tüketildiği takdirde kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. İncir yaprağının suyu tüketilebildiği gibi çayı da yapılır. İncir yaprağı çayı doğru tüketildiğinde kalp hastalıklarının önüne geçilir. Bu şekilde kalp hastalıkları da önlenmiş olur. İncir yaprağının tüketilmesi kişiyi kalp hastalığına yakalanmaktan korur. Bunun yanı sıra incir yaprağında yüksek oranda omega yağ asitleri bulunmaktadır. Bol miktarda lif içeren yağ asitleri genellikle bağırsakları çalıştırması ile bilinir. Pektin içeren incir yaprakları vücuttaki tüm kanı da temizler. Bu sayede tüm vücut zararlı maddelerden arınmış olur.

yaprağı doğru tüketildiğinde hastalıklara karşı savaşır. Yüksek oranda vitamin ve mineral barındıran incir yaprağı kalp hastalıklarını da önlemektedir. İncir yaprağı ise omega yağ asitleri barındırır.

İNCİR ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

İncir çekirdeği oldukça küçük ve yumuşak bir yapıda bulunmaktadır. Sıklıkla tüketilen incir çekirdeğinin birbirinden önemli yararları bulunur. Özellikle de bol lif içerdiği için bağırsak sağlığını korumaya yardımcı olacaktır. İncir çekirdeği genel olarak kalp sağlığını korur. Kalp krizi riskini de azaltan incir çekirdeği doğal bir antibiyotik olarak bilinmektedir. İdrar yolu enfeksiyonlarını gideren incir çekirdeği vücut direncini de arttırmaktadır. Özellikle Asya ülkelerinde sıklıkla tüketilen incir çekirdeği cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları da kısa bir süre içinde yok eder. İncir çekirdeği sayesinde vücuttaki kanserli hücreler de yok olur. İncir çekirdeğinin vücuda oldukça fazla yararı bulunur. O nedenle incir çekirdeği sıklıkla tüketilmelidir. Bu yönü ile de oldukça sağlıklıdır.

İNCİR SÜTÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

İncir sütü en faydalı besinler arasında yer almaktadır. İncir sütü genellikle siğillerin yok olmasını sağlar. Siğilleri yok etmeye karşı kullanılan incir sütü basura da iyi gelmektedir. İncir sütü incir yaprağından elde edilir. Vücuttaki yaralara sürülebilen incir sütü hazımsızlığı da giderir. Nezle ve grip gibi rahatsızlığa iyi gelen incir sütü sıtma gibi rahatsızlığın önlenmesinde de etkilidir.

Günümüzde pek çok rahatsızlığın önlenmesinde incir sütü kullanılır. İncir sütü genellikle cilde de fayda sağlar. İncir sütü topuk çatlaklarını kısa bir sürede giderecektir. Siğil ve et beni için doğal çözüm olan incir sütü düzenli kullanıldığında cilt lekelerini de giderecektir.

Cilde iyi gelen incir sütü bronşit ve balgam gibi rahatsızlıkları da önlemesi ile bilinir. Kabızlık sorununun giderilmesi için incir sütü kullanılır. Düzenli bir şekilde kullanılan incir sütü kabızlık sorununu da kısa bir sürede çözer.

İNCİR SÜTÜNÜN ERKEKLERE VE KADINLARA NE YARARI VAR?

İncir sütü hem erkeklere hem de kadınlara oldukça fayda sağlamaktadır. Kadınlar için saç bakımında incir sütü kullanılır. İncir sütü genellikle saçların daha parlak ve sağlıklı olmasını sağlar. İncir sütü sayesinde saçlar daha hızlı ve etkili bir şekilde uzar.

Günümüzde pek çok kozmetik ürününün içerisinde de incir sütü kullanılmaktadır. İncir sütü genellikle cilt maskesi yapımında da etkili bir şekilde kullanılır. Erkekler için ise kalp krizi riskini ortadan kaldırır. İncir sütü mutlaka doğru bir şekilde tüketilmelidir. Sağlığa pek çok faydası olan incir sütü düzenli kullanıldığında hem erkeklere hem de kadınlara yarar sağlar. Sağlıklı bir besin olan incir sütü mutlaka düzenli oranlar ile tüketilmelidir.

Not: İncir yaprağının birçok tedavi edici özelliği bulunsa da tüketmeden önce doktorunuza danışmayı unutmayın.