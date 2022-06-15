Bu, DBP’li Aydeniz’in ilk vukuatı değil!

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan HDP’nin kapatılma davasına ilişkin iddianamenin Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından kabulünün üzerinden bir yıl geçti. HDP sürecin uzaması için elinden geleni yaparken, vekilleri de kapatma davasına gerekçe gösterilen, “Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemleri odağı haline geldiğini” destekler biçiminde eylemlerini sürdürüyorlar. PKK’lı terörist ile fotoğrafları ortaya saçılan Diyarbakır eski milletvekili Semra Güzel olayından sonra gündeme, bir polisi yumruklaması ile gelen DBP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz’in bu ilk vukuatı değil. İddianamede Aydeniz ile ilgili daha önce de polislere hakaret ederek, “Lütfen diyeceğine köpeklerine sahip çıkacaksın” şeklinde ifadelerinin bulunduğu, ayrıca fezlekesi TBMM’de olan Aydeniz’in, “Terör örgütünün propagandasını yapmak, adı geçen silahlı bölücü terör örgütü adına suçu ve suçluyu övmek” suçlarından soruşturmalarının bulunduğu belirtiliyor.