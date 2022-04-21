Bu da Yunanistan ucubesi! Türkiye sınırına 'Helenizm Anıtı' diktiler

YENİ AKİT/ANKARA

Türk düşmanlığından ne yapacağını şaşıran Yunanistan, Türkiye sınırında yer alan Dedeağaç’a “Helenizm Anıtı” dikti. Dedeağaç’ta dikilen “Trakya Helenizm Anıtı” için açılış ve çelenk bırakma töreni yapıldı.

Dedeağaç’taki Aziz Nikola Kilisesi yanında bulunan anıtın, Dedeağaç Metropoliti, Meriç Kültür Dernekleri Platformu ve Meriç (Evros) Emekli Subaylar Derneği’nin inisiyatifi ve çalışmaları sonucu dikildiği belirtildi.

Helenizmi simgeleyen ucubeye bir sürü anlam yüklemişler!

Batı Trakya Gümülcine merkezli Gündem Gazetesi’nde verilen bilgilere göre, kapı şeklinde iki sütundan oluşan 4 metre yüksekliğindeki anıt, Doğu Trakya Helenizmi’nin sözde zorla yerlerinden yurtlarından koparılmasını simgeliyor. Birinci kapının unutulmaz anavatanlarından büyük çıkışı, kaçışı, yerinden edilme ve zulmü sembolize ettiği belirtildi. İkinci kapının ise Yunanistan’a girişi ve kurtuluşu sembolize ettiği vurgulandı. 6 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğindeki siyah mermer koridor ise, 6 Nisan 1914’te meydana gelen olaylar nedeniyle “Kara Paskalya” olarak adlandırılan tarihi simgelediği kaydedildi. Anıtın iki yanında ise o döneme ait fotoğraflar yer alıyor.

Anıtın açılış törenine katılanlar arasında Evros milletvekilleri Hristos Dermencopulos, Stavros Keleçis, Tassos Dimoshakis, Evros ilinden sorumlu eyalet başkan yardımcısı Dimitris Petroviç, Dedeağaç Belediye Başkanı Yannis Zambukis, Kumçiftliği Belediye Başkanı Vasilis Mavridis, askeri yetkililer ve yerel yöneticileri yer aldı.