  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan nükleer müzakerelerde "sıfır zenginleştirme" resti: Arakçi'den çarpıcı açıklamalar! Tokat merkezli bahis çetesine ağır darbe! 6 zehir taciri parmaklıklar ardında! Türk devriye botları Güneydoğu Asya'da ilke imza attı Savunma sanayinde ihracat denize döndü Uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrılmıştı... CHP'li Lal Denizli hakkında yeni gelişme! Ali Mahir’den Ramazan şov! “Mersinli bir teyzenin isyanı” konulu kısa video! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar 6 sosyal medya devine inceleme başlatıldı! Haydut Trump amacına ulaştı Sözde demokrasiyi ver petrolü al Etiyopya–Türkiye SİHA anlaşması iddiası: Etiyopya basını, 12 adet TB2 alacaklarını iddia etti YPG’nin durumu kabullenmiş olduğu netleşti Katil devlet İsrail hariç herkes Şam'ın yanında
Gündem Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten CHP'lilere 'İmamoğlu' müjdesi
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten CHP'lilere 'İmamoğlu' müjdesi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten CHP'lilere 'İmamoğlu' müjdesi

CHP'li vekillerin yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu ile görüştürülmediği yönündeki iddialarına cevap veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, herhangi bir engelleme durumunun söz konusu olmadığını söyledi. Bakanlık değişimi ve idari süreçler nedeniyle geçici bir bekleme yaşandığını kaydeden Bakan Gürlek, önümüzdeki haftadan itibaren CHP'li vekillere izin verileceğini duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP'li milletvekillerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile görüştürülmediği iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ENGELLEME YOK, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTADAN İTİBAREN İZİN VERİLECEK"

Gazeteci Sinan Burhan'ın aktardığına göre Bakan Gürlek, İmamoğlu ile yapılacak görüşmelerin engellendiğine dair iddiaları reddetti. Burhan, Gürlek'in bakanlık değişimi ve idari süreçler nedeniyle geçici bir bekleme yaşandığını ifade ettiğini belirtti.

 

Sosyal medya hesabından Bakan Gürlek ile konuya ilişkin yaptığı görüşmeyi aktaran Burhan, şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ile görüştüm. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için izin verilmediği yönündeki tartışma ve iddiaları sordum. Gürlek, 'Ekrem İmamoğlu ile yapılacak görüşmeleri engellemek gibi bir durum olmadığını, bakan değişimi ve idari değişimler nedeniyle bir bekleme durumu olduğunu belirterek önümüzdeki haftadan itibaren CHP'li vekillere izin verileceğini' söyledi."

 

Halka uzak Halk TV! CHP'nin yayın organında 'pide 350 TL' vakası
Halka uzak Halk TV! CHP'nin yayın organında 'pide 350 TL' vakası

Gündem

Halka uzak Halk TV! CHP'nin yayın organında 'pide 350 TL' vakası

CHP'li belediye başkanı kalp krizi geçirdi!
CHP'li belediye başkanı kalp krizi geçirdi!

Gündem

CHP'li belediye başkanı kalp krizi geçirdi!

Uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrılmıştı... CHP'li Lal Denizli hakkında yeni gelişme!
Uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrılmıştı... CHP'li Lal Denizli hakkında yeni gelişme!

Gündem

Uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrılmıştı... CHP'li Lal Denizli hakkında yeni gelişme!

Yolsuzluğu eleştirenleri bir bir kovuyorlar! CHP o başkanı ihraç etti
Yolsuzluğu eleştirenleri bir bir kovuyorlar! CHP o başkanı ihraç etti

Gündem

Yolsuzluğu eleştirenleri bir bir kovuyorlar! CHP o başkanı ihraç etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

vekilleri de içeriye alın... doyasıya görüşsünler...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23