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Gündem Bu da vebal değil mi Temel bey? Bay Kemal’den rezil Eurovision vaadi
Gündem

Bu da vebal değil mi Temel bey? Bay Kemal’den rezil Eurovision vaadi

Yeniakit Publisher
2023-04-15 15:39:00 - 2023-04-15 15:42:47

HDP/PKK destekli altılı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sapkın LGBTİ propagandası ve müstehcenlikle gündeme gelen Eurovision'a tekrar dönmeyi vaat etti. Kılıçdaroğlu'nun vaadi, akıllara Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun dindarlık tasladığı halde bu rezil adama verdiği desteği getirdi.

HDP/PKK destekli Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok hesabından yeni bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu’nun “Arkadaşlar şöyle bir baksak mı, 14 Mayıs’tan sonra Türkiye’m nasıl da güzel olacak” ifadesiyle başlayan videoda, Tarkan’ın konseri ve Sertap Erener’in Eurovision’dan görüntüleri yer aldı.

Videonun devamında ise mutlu insanlar, Türkiye Milli Takımı maçı ve gençlik festivallerinden bazı karelere yer verildi.

Eurovision, LGBTİ propagandası ve müstehcen görüntülerle gündemden düşmüyor... Kılıçdaroğlu'nun Eurovision'a dönüş vaadine, mütedeyyin kesimi etkilemek için masaya oturtulan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ne diyeceği merak konusu oldu!..

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Yorumlar

Vejo

Oh bir eksiğimiz yere bir candı aynı Eurovision'da sizin yedilik koalisyona benziyor hep oyun hep oyun
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