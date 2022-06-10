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Gündem Bu da sosyete magandası! Lüks siteyi karıştırdı
Gündem

Bu da sosyete magandası! Lüks siteyi karıştırdı

"İş adamıyım" diye ortalıkta gezinen Abdullah Taşkın, Yeniköy'deki lüks sitesinde evinin balkonuna çıkarak havaya ateş açtı. Toplam 3 şarjör boşaltan Taşkın, polisler tarafından karakola götürülerek serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 08:32:00 -
Bu da sosyete magandası! Lüks siteyi karıştırdı

Abdullah Taşkın, Yeniköy'deki lüks sitesinde olay çıkarttı. Sosyeteden Reyhan Göksun ile evli olan Taşkın, evinin balkonuna çıkarak havaya ateş açmaya başlayıp tam 3 şarjör boşalttı.

Salıverildi

Paniğe kapılan komşuların ihbarıyla siteye polis ekipleri geldi. Ancak karakola götürülen Taşkın, bir süre sonra salıverildi. Adına kayıtlı ruhsatlı silahı bulunan Taşkın'ın ateş açtığı silahla ilgili boş kovan çalışması yapılamadı, görgü tanığı da çıkmadı.

İlk vukuatı değilmiş

Öte yandan bu olayın sosyete magandasının sitedeki ilk vukuatı olamadığı ortaya çıktı. Taşkın, daha önce de site güvenliğini tartaklayarak için karakolluk olduğu öğrenildi.

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