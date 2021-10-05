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Dünya Bu da oluyor: Uzayda sinema filmi çekecekler
Dünya

Bu da oluyor: Uzayda sinema filmi çekecekler

Rusya, sinema tarihine geçmeye hazırlanıyor. Soyuz MS-19 uzay aracı ile sinema ekibini Kazakistan’ın Baykonur üssünden uzaya gönderen Rusya, sinema tarihinde ilk defa uzayda film çeken ülke olacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 13:56:00 -
Bu da oluyor: Uzayda sinema filmi çekecekler

Rusya Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) ile Perviy Kanal ve bir yapım şirketinin ortak projesi olan “Vyzov” (Sınanma) isimli filmin çekimleri için Yuriy Gagarin Kozmonot Hazırlama Merkezi’nde özel eğitim alan ekip, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Baykonur üssünde MS-19 uzay aracına bindirildi.

Uzayda çekilecek filmin yönetmen koltuğuna oturacak Klim Şipenko, oyuncu Yuliya Peresild ve kozmonot Anton Şkaplerov’un bulunduğu uzay aracı, TSİ 11.55’te uzaya fırlatıldı.

Uzayda bir ilk

Sinematografi tarihinde “uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı drama filmi” özelliği taşıyacak filmin çekimlerinin bir kısmı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) gerçekleştirilecek. Ekip, UUİ’de 12 gün kalacak.

Film ekibinin 17 Ekim’de kozmonot Oleg Noviskiy başkanlığındaki Soyuz MS-18 uzay aracıyla Dünya’ya dönmesi planlanıyor.

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