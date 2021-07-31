  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ormanlarda OHAL ilân edilsin
Irak'ta bir asker hayatını kaybetti!
Fethiye'de çıkan orman yangını için seferber oldular!
Düğüne gidenleri taşıyan araç kaza yaptı: 7 yaralı
Gündem Bu da oldu! İzmir’e devasa meteor düştü
Gündem

Bu da oldu! İzmir’e devasa meteor düştü

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İzmir'e meteor (göktaşı) düştüğü iddia edildi. İzmirli bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler sosyal medya viral oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 11:47:00 -

Türkiye’de saat 01:54 sıralarında İzmir ve çevre illerde cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntüler heyecanlandırdı. Göktaşı (meteor) düşmesi olduğu iddia edilen görüntülerin ardından bazı kişiler çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

Twitter kullanıcıları yüksek ses ve ışık görüldüğünü de öne sürdü. 

Kullanıcılar paylaştıkları fotoğrafla çok sayıda tweet attı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

KARADAGLI

IZMIR MARSINI CALSAYDI OZGUR OZEL GOKTASI DUSMEZDI IZMIRE!!!
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay