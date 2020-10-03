Bu da oldu, Ali Kırca'yı da 'öldürdüler'! Açıklama geldi

ATV'nin bir zamanlar haber sunucusu olan Ali Kırca için sosyal medyada yeni bir iddia gündeme getirildi. Tanınmış isimler üzerinden ölüm iddiaları ortaya atan sosyal medya trolleri, son olarak Ali Kırca'nın öldüğü iddasını ortaya attı.

Sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından açıklama yapan gazeteci Murat Çelik, Ali Kırca ile görüştüğünü ifade etti. Murat Çelik, sosyal medyada yazılanların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Gazeteci Murat Çelik, sosyal medya çalkalandığını ve ne yaptığını sorması üzerine Ali Kırca'nın "Torun seviyorum" dediğini söyledi.

Çelik, "Hayır. Şimdi konuştum. Gayet keyifli. 'Torun seviyorum' dedi sesindeki 'taze dede' neşesi tonuyla :) 'Yazılanları duydum, işte bu yüzden sosyal medyada yokum' diye de ekledi" ifadesinde bulundu.