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Dünya Bu da oldu! Alet kutusuna saklanmış 4 göçmen bulundu
Dünya

Bu da oldu! Alet kutusuna saklanmış 4 göçmen bulundu

ABD'nin en kalabalık 2. eyaleti olan Teksas'ta bir kamyonda alet kutusuna gizlenmiş dört belgesiz göçmenin fotoğrafı Instagram'da yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 11:18:00 -
Bu da oldu! Alet kutusuna saklanmış 4 göçmen bulundu

Teksas'ta bir kamyonda alet kutusuna gizlenmiş dört belgesiz göçmenin fotoğrafı sosyal medyada yayınlandı.

Sınır ajanları tarafından Rio Grande şehri yakınlarında yakalanan kamyonun on iki belgesiz göçmen daha taşıdığı tespit edildi.

ABD'li yetkililer, bu olayda göçmenlerden hiçbirinin yaralanmadığını, görüntülerde görülene benzer insan kaçakçılığı taktiklerinin başka vesilelerle ölümle sonuçlandığını vurguladı.

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