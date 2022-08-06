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Spor Bu da neyin nesi oluyor Kuntz!
Spor

Bu da neyin nesi oluyor Kuntz!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Süper Lig'deki İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasını izlemek yerine Eintracht Frankfurt-Bayern Münih maçına gitmesi tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 18:13:00 -
Bu da neyin nesi oluyor Kuntz!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Süper Lig'deki İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasını izlemek yerine Eintracht Frankfurt-Bayern Münih maçına gitmesi tepki çekti.

A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, Bundesliga'nın açılış haftasında oynanan Eintracht Frankfurt-Bayern Münih maçına gitti ve burada karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Aynı gün Süper Lig'in açılış maçı olan İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşması yerine Kuntz'un Almanya'yı tercih etmesi sosyal medyada tartışma konusu yarattı.

Alman Sat1 kanalında sık sık yorumculuk yapan Stefan Kuntz'un Süper Lig yerine Bundesliga'nın açılış maçını yorumlaması kullanıcılar tarafından yanlış bulundu.

Birçok futbolsever, "A Milli Takımımızın hocası Süper Lig maçını izlemeliydi." şeklinde görüş belirtti.

Yaklaşık olarak 1 senedir A Milli Takımımızı çalıştıran Alman hoca, bu süreçte çıktığı 10 mücadeleden 7 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

 

 

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Yorumlar

Bilal A

Bir şeye tepki verirken seviyeli vermek gerekir. Verilen tepki o kadar seviyesiz ki. Sanki Trabzon maçını izlese dünya şampiyonu olacağız veya çok önemli bir kazanım elde edeceğiz. Bırakın adamı istediği maçı izlesin. Bu haber mi yahu
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