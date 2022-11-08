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Spor Bu da mı gol değil sayın kulüp yöneticilerimiz...
Spor

Bu da mı gol değil sayın kulüp yöneticilerimiz...

Geçtiğimiz gün Trabzon’da bir takım ziyaretlerde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’den bomba açıklamalar geldi.. Özellikle böylesi bir dönemde, hakemlerimizin çok tartışıldığı ve bir türlü nihai sonuç alamadığımız günlerde Sayın Başkanın açıklamalarını çok ama çok önemsiyorum.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 15:17:00 -
Bu da mı gol değil sayın kulüp yöneticilerimiz...

Özellikle böylesi bir dönemde, hakemlerimizin çok tartışıldığı ve bir türlü nihai sonuç alamadığımız günlerde Sayın Başkanın açıklamalarını çok ama çok önemsiyorum.

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