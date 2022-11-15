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Gündem Bu da hırsızın başka türlüsü! Bakın ne yapıyormuş
Gündem

Bu da hırsızın başka türlüsü! Bakın ne yapıyormuş

Bolu’da hırsızlık için girdiği evlerde uyuyan ve bir işyerinden bin lira çalan hırsız tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 16:00:00 -

Edinilen bilgiye göre, Bolu kent merkezinde bulunan 2 ev ve bir iş yerine kapı zorlanarak girilerek hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, olayın gerçekleştiği bölgelerde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde iş yerinden bin lira para çalan hırsızlık şüphelisinin farklı suçlardan 20 kaydı bulunan A.B. olduğu belirlendi. Polis ekipleri yaşadığı evi tespit edilen A.B.’ye operasyon düzenledi. Gözaltına alınan A.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık için girdiği evlerde uyuyormuş!

A.B.'nin ifadesinde hırsızlık için girdiği evlerde uyuduğunu söylediği öğrenildi.

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