Bu da 'En Lezzetli Keçi Peyniri Yarışması'

Gediz Tarım ve Hayvancılık Fuarı çerçevesinde düzenlenen yarışmaya Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Gıda ve Yem Şube Müdürü Murat Tekeli, Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Zekeriya Yılmaz, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Gediz Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Aslan, yarışmacılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

7 yarışmacının peynirlerinin yarıştığı yarışmada Jüri üyeleri en lezzetli keçi peynirini belirlemekte zorlanırken, yarışma sonunda birinci Eskigediz beldesinden Halil Karakoyun, ikinci Emet Belediyesi, üçüncü ise Üzümlü Köyünden Ayşe Tekin oldu. Yarışmada dereceye girenlere ödül olarak akıllı saat hediye edildi.

Öte yandan En Lezzetli Keçi Peyniri yarışmasında ikincilik elde eden Emet Belediyesi Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle keçi peyniri üretimi başlatmış ve bin 300 keçi dağıtımı gerçekleştirmişti. Şimdiler de ise proje çerçevesinde mandıra yapım aşamasına geçilirken, mandıranın makineleri ilçeye geldi. Mandıra kurulumu ile Emet Belediyesi keçi peynirinin seri üretime geçmesini ve markalaştırılmasını hedefliyor.