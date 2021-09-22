Bu da Afganistan’daki Guantanamo

Haydut ABD’nin Afganistan’ı işgali sonrası kurulan Bagram Cezaevi’nde yıllarca tutuklu kalan 3 koğuş arkadaşı, ABD askerlerinin mahkumlara insanlık dışı muamelede bulunduklarını söyledi. 120 koğuşta 5 ila 6 bin tutuklunun bulunduğu Bagram Cezaevi, 2002 yılında Bagram Hava Üssü yerleşkesinde ABD tarafından kuruldu. CIA tarafından yönetilen “Afganistan’ın Guantanamo Cezaevi” olarak bilinen yerde binlerce Afgan, çeşitli bahanelerle ABD güçleri tarafından sorgulandı ve işkenceye tabi tutuldu. “Kara Zindan” olarak ün yapmış Bagram Hapishanesi’nde yıllarca tutsak kalmış 3 Taliban üyesi, hapishane yıllarını anlattı.

“İnsan burada ya ölecek, ya delirecekti”

Tutuklandığında 33 yaşında olan ve 7 yıl 3 ay kaldığı Bagram Cezaevi’nde birçok işkenceye şahit olduğunu söyleyen Mevlevi Abdulhalim Şadim, “Üç gün yemek yemediğimiz günler oldu. Yukarıdan gözümüzü yakan bir sprey sıkıyorlardı. Yemek olarak avuç yarısı kadar bir ekmek veriyorlardı” dedi. Ahmed Davud Mansuri de ABD’nin Bagram Cezaevi’nde insan hakları savunuculuğu maskesinin düştüğüne işaret etti. Afganistan’da medrese müderrislerinden biri olan Şükrullah Bey ise “İnsan burada ya ölecek, ya delirecek ya da sakat kalacaktı. Amaçları buydu. Burada bir hayvan dahi yaşayamaz. İnsan nasıl yaşasın” şeklinde konuştu.