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Dünya Bu da ABD usulü tokatçılık! 575’er dolar aldılar, yüzüstü bıraktılar
Dünya

Bu da ABD usulü tokatçılık! 575’er dolar aldılar, yüzüstü bıraktılar

Afganların ABD'ye mülteci olarak kabul edilmeleri için yeni bir program başlattıklarını açıklayarak göz boyamaya çalışan Joe Biden yönetiminin maskesi çabuk düştü. Dünyaya sürekli insan hakları ve demokrasi dersi vermeye kalkan ABD’nin, ülkeye gelmek isteyen 28 bin Afgan vatandaşından 575’er dolar aldığı, ancak bu kişilerden yalnızca 100’ünün başvurusunu kabul ettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 21:58:00 -
Bu da ABD usulü tokatçılık! 575’er dolar aldılar, yüzüstü bıraktılar

Münübe Yılmaz
Afganların ABD'ye mülteci olarak kabul edilmeleri için yeni bir program başlattıklarını açıklayarak göz boyamaya çalışan Joe Biden yönetiminin maskesi çabuk düştü. Dünyaya sürekli insan hakları ve demokrasi dersi vermeye kalkan ABD’nin, ülkeye gelmek isteyen 28 bin Afgan vatandaşından yalnızca 100’ünün başvurusunu kabul ettiği ortaya çıktı. Afganistan’da askerî görevlere katılan köpeklerini bile özel uçakla tahliye eden Amerika’nın, yıllarca işgal altında tuttuğu Afgan vatandaşlarına köpek muamelesi bile yapmaması tepki çekerken, federal yetkililer “Yalnızca önemli insanî gerekçeleri olanların veya ABD’ye gelmesinde kamu yararı bulunanların başvurularını kabul ediyoruz”  diyerek büyük bir pişkinlik örneği sergiledi.
Utanmadan bir de kişi başı 575 dolar alıyorlar
ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’nden yapılan açıklamada ise 28 bin başvurunun ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi ve Taliban’ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesinden kısa süre önce başladığı ifade edildi. Başvurusu kabul edilenlerin bir kısmının, hâlâ Afganistan’da olduğu, bir kısmının da üçüncü bir ülkeye gittikleri kaydedilirken, ABD’nin müracaatlar için kişi başı 575 dolar aldığı da öğrenildi.










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