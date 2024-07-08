Bu çorba UNESCO listesine girmek için gün sayıyor

Alanya Belediyesi; Alanya'nın eşsiz lezzeti Gülüklü (Hülüklü) Çorba’nın, UNESCO'nun ‘Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri’ne dahil edilmesi konusunda çalışma başlattı. Bu kapsamda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Şube Müdürü Aysun Çobanoğlu Davulcu ve ekibi, Alanya Belediyesi Mutfak Kültür Evi’nde bir toplantı gerçekleştirdiler. Toplantıda; Alanya yöresel mutfağının önemli lezzetlerinden biri olan ve "Mahreç İşareti" ile koruma altına alınan Antalya ve Alanya'nın tescilli ilk çorbası Gülüklü Çorba'nın baştan sona hazırlanış aşaması da kayıt altına alındı. Alanya Mutfağı’nın gün yüzüne çıkarılması, tanıtılması ve gastronomi alanında sağlam bir yere taşınması amacıyla Alanya Belediyesi tarafından başlatılan Mutfak Mirası Alanya Projesi’nin önemli bir adımı gerçekleştirilmiş oldu.

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde, Mutfak Mirası Alanya Projesi ile yöresel lezzetlerin markalaşması ve ulusal envanterde yer alması için ciddi çalışmalar yürütülüyor. Ülke genelindeki İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri’nin koordinasyonunda oluşturulan İl Tespit Kurulları vasıtasıyla sürdürülen çalışmayla, Alanya'nın zengin gastronomi kültürünün dünya çapında tanıtılması hedefleniyor. UNESCO önderliğinde yürütülen bu envanterlemede yer almak, Alanya'nın gastronomi şehirleri arasında anılmasını sağlayacak önemli bir adım oluşturuyor. Alanya Belediyesi, Alanya mutfağı ile kültürel mirasının korunması ve tanıtılması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Çapa: "Gün sayıyoruz"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, "Alanya, farklı medeniyet ve kültürden birçok insanın bir olduğu, bir olurken de kendi öz değerlerini koruduğu önemli bir turizm destinasyonu. Mutfak kültürüyle ilgili, Alanya Belediyesi tarafından tescili alınmış, coğrafi işaretli Gülüklü Çorbamız şimdi UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne girmek için gün sayıyor. Hepimizin evlerinde pişirdiği, düğünlerin, mevlitlerin, gelin almaların, cenazelerimizin ve davetlerimizin baş solisti Gülüklü Çorba için bu süreç bizi gerçekten heyecanlandırıyor. Bundan sonraki aşamada da yine yerel lezzetlerimizin formüllerini reçetelendirip, tescil çalışmalarımız devam edecek. Gülüklü Çorba gibi diğer yerel lezzetlerimizi de denemek için Alanya Kalesi’nde bulunan Belediye Mutfak Kültür Evi’ne herkesi bekliyoruz” dedi.