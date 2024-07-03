Bu çocuk insan değil makine! Rekorları alt üst etti

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımız'ın çeyrek finale yükselmesi tüm Türkiye'yi sevince boğdu.

Avusturya karşısında alınan 2-1'lik galibiyette tüm futbolcularımız çok iyi mücadele etti, ancak ön plana çıkan bazı isimler de vardı.

Mert Günok son saniye kurtarışıyla karşılaşmaya damga vururken, Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz performanslarıyla ayakta alkışlandı.

Sol kanadı adeta otobana çeviren Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te rekor kırdı. Karşılaşmada 12.2 km. koşan Ferdi Kadıoğlu, turnuvada şu ana kadar bu rakama ulaşan ilk futbolcu oldu.