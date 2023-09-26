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Gündem Bu çileden kurtulmaya 6 ay kaldı! İstanbul'da toplu ulaşım krizi!
Gündem

Bu çileden kurtulmaya 6 ay kaldı! İstanbul'da toplu ulaşım krizi!

Yeniakit Publisher
2023-09-26 09:12:00 - 2023-09-26 09:48:35

Yürüyen merdiven arızası yoğunluk oluşturdu Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, arızalanan yürüyen merdivenle mağdur oldu. Aynı zamanda yolcular uzun süre istasyonda yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da ulaşım sorunu bitmek bilmiyor.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sık sık arıza olaylarıyla gündeme geliyor.

İETT araçları, metrobüs, metro arızaları, vatandaşları çileden çıkarıyor.

İstanbullular her sabah mağduriyet yaşıyor

Bir de buna istasyonlardaki yürüyen merdivenler de eklenince durum katlanılmaz hal alıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, hemen her gün mağdur ediliyor.

Merdivenler yine çalışmadı

Bunun bir örneği de bugün yaşandı.

Metro hattında kaydedilen bir görüntüde, sabahın erken saatlerinde büyük bir kalabalık görüldü.

Yoğunluk oluşturan vatandaşlar yürüyen merdiven arızasıyla karşılaştı. Uzun süre merdivenlerde bekleyenler durumu kayıt altına alarak tepki gösterdi.

Metroya sığamadılar

Bir diğer yandan da metroların kalabalık olması nedeniyle dışarda büyük oranda yolcuların beklediği görüldü.

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Yerel

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Yorumlar

Akinatör

.. Ahhhh bu CHP zihniyeti herşeyin baş sorumlusu
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