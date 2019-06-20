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Bu çığlığa kim kulak verecek? ‘Nafaka kuyusuna düştüm, hayatım mahvoldu’

Yeniakit.com.tr süresiz nafaka mağdurlarının yürek burkan hikayelerini gündeme getirmeye devam ediyor. Whatsapp iletişim hattı üzerinden yeniakit.com.tr’ye yaşadıklarını anlatan F.S. “Ne olur bana yardımcı olun. Nafaka kuyusuna düştüm, hayatım mahvoldu.” sözleriyle yaşadığı dramı anlattı.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:46

 Mehmet Özmen  yeniakit.com.tr 

Boşandıktan sonra süresiz bir şekilde nafaka ödemek zorunda kalan “Süresiz Nafaka Mağdurlarıyeniakit.com.tr’ye sorunlarını anlatmaya devam ediyorlar. Whatsapp iletişim hattı üzerinden yeniakit.com.tr’ye yaşadıklarını anlatan F.S. “Ben onurlu, gururlu bir kadınım, ağlarken o kadının beni görüp mutlu olmasını istemiyorum. Zaten amacına ulaştı, bundan dolayı yüzümün ve ismimin gizlenmesini istiyorum” diyerek adının haberde yer almamasını istedi.

“Ne olur bana yardımcı olun”

Sorunlarının bir an önce yetkililer tarafından çözüme kavuşturulmasını isteyen F.S. “Ne olur bana yardımcı olun, eşimin yuvasını ben de mi dağıtayım. Ben de mi düşman çocuk büyüteyim? Ben de kadınım, okutmaya çalıştığım bir kızım var. Kızımın ihtiyaçları günden güne büyüyor. Maddi manevi bittim, yuvamın yıklımasına izin vermeyin.” sözleriyle yaşadığı dramı dile getirdi.

“Yuvam yıkılsın istemiyorum”

Süresiz nafakanın sadece erkeği değil kadınları ve çocukları da mağdur ettiğine dikkat çeken F.S. şöyle konuştu:

Karı-koca hayatımız bu sıkıntılardan dolayı bitti ama kızım için aynı evi paylaşıyoruz. Kızım kardeş istedikçe ağlıyorum, izahı yok. Eşime aynı evlat acısı yaşatmak, düşman bir çocuk büyütmek istemiyorum. Ben eşimle varlığa, yokluğa imza attım ama emeğimi kızıma değil de yazlık da yaşayan zengin ailenin tek kızına veren bu sistemi ne olur alın, kaldırın, yoruldum. Yetkililerden çözüm bekliyorum. Yuvam yıkılsın istemiyorum.

“Bebeğimi icra memuru endişesiyle emziremedim”

Evlilik süreciyle ilgili bilgi veren F.S. “2011 yılında eşimle tanışarak, evlendim, meğer bir başka kadının enkazına imza atmışım. Benim ilk eşimin ise ikinci evliliği. İlk kez icra şoku nafakadan dolayı yaşadım, evimde eli çantalı memurlar gördüm. Kızım 40’lı bebekti, panik, endişe ile emziremedim, sütüm kesildi bu ortamda.

“Ailem: ‘Dönme, kendini denize at yine de gelme’ dedi”

Süresiz nafaka nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren F.S. “Çocuğa bakanım olmadığı için de evde el işi, süsleme işi yaparak geçindim. 5 yıl gece gündüz gelinlik süsledim ama yine de yiyici kadını doyuramadım. Tek kızımı başkalarının verdiği giysilerle büyüttüm, uzun süre oturarak iş yapmaktan sırtımda yaralar çıktı. Böbreklerim hasar gördü ve görme kaybına uğradım. Evliliğim sadece kağıt üzerinde kaldı. Ailem: ‘Dönme, kendini denize at yine de gelme!" dedi.

“Nafaka kuyusuna düştüm, hayatım mahvoldu”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunan F.S. sözlerini şöyle tamamladı:

Yetkililerden, Recep Tayyip Erdoğan’dan bu konunun çözüme kavuşmasını istiyorum çünkü eşim “sen de kafama sık o kadının yaptıklarını bana yapma”dedi. Eski karısı ‘git o eşine söyle nafakayı arttırsın diye beni tehdit ediyor’. Bu tehditlerden ruh sağlığım bozuldu, ben enkaz edilmiş bir adamla evlenmişim. Bir nafaka kuyusuna düştüm, hayatım mahvoldu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:46
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Karı-koca
  3. Süresiz Nafaka Mağdurları
  4. Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu
  5. süresiz nafaka
  6. yeniakit.com.tr

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