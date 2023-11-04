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Ekonomi Bu bölgelerde kiralar artacak! Ofislerde yer bulunmuyor
Ekonomi

Bu bölgelerde kiralar artacak! Ofislerde yer bulunmuyor

Yeniakit Publisher
2023-11-04 12:23:00 - 2023-11-04 12:23:50
Bu bölgelerde kiralar artacak! Ofislerde yer bulunmuyor

9 aylık dönemde gerçekleşen 70 bin adet kiralama işleminin yüzde 41’i teknoloji şirketlerine ait. Önümüzdeki dönemde kiralamalarda ise bazı bölgeler daha ön planda olacak.

İstanbul Ofis Piyasası Analizi raporuna göre halihazırda 5,9 milyon metrekare ofis arzı bulunuyor. Boşluk oranı yüzde 11,1 olarak hesaplanırken, en yüksek metre kare kira bedeli 38  dolar (Yaklaşık metrekare 850 - 1.100 TL) olarak belirlendi. Yılın üçüncü çeyreğini mercek altına alan çalışmaya göre söz konusu dönem içerisinde 70 bin metrekarelik işlem gerçekleştirildi.

Ön plana çıkacak bölgeler

Avrupa yakası için Ayazağa, Seyrantepe ve Kağıthane, Anadolu yakası için ise Kartal, Küçükyalı ve Maltepe gelecek dönemde ön plana çıkacak bölgeler olarak sıralandı. Alfa Invest, bu yılın üçüncü çeyreğini baz alan İstanbul Ofis Piyasası Analizi raporunu yayınladı. Rapora göre İstanbul’da hâlihazırda 5,9 milyon metrekare A sınıfı ofis arzı var. Boşluk oranı yüzde 11,1. Temmuz-Eylül döneminde 70 bin metrekarelik işlem gerçekleşti. Rapora göre ‘Merkezi İş Alanı Bölgesi’nde (Levent-Maslak hattı) bu yılın üçüncü çeyreği itibariyle en yüksek kira bedeli metrekare bazında 38 dolar (Yaklaşık 1.100 TL) olarak hesaplandı.

Teknoloji şirketleri ilk sırada

9 aylık dönemde gerçekleşen 70 bin adet kiralama işleminin yüzde 41’i teknoloji şirketlerine ait. Toplam kiralama işlemlerinin yüzde 12’sini hizmet sektörü oluştururken kiralamaların yüzde 7’sini ilaç şirketleri, yüzde 7’sini perakende şirketleri ve yüzde 5’ini hava yolu şirketleri oluşturdu. Diğer yandan İstanbul Merkezi İş Alanı Bölgesi’nde boşluk oranı düşüş eğilimini sürdürüyor. Söz konusu bölgede 2021 yılı üçüncü çeyrek boşluk oranı yüzde 18,3, 2022 yılı üçüncü çeyrek boşluk oranı yüzde 14,4 olarak hesaplanmıştı.

Fiyatları etkiler

Arıkan “ Önümüzdeki günlerde İstanbul Finans Merkezi hariç yeni inşa edilen ofis projes sayısının kısıtlı olması nedeniyle sonraki yıllarda da kira rakamının yükselmeye devam edeceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca kısıtlı ofis arzı Türkiye pazarına giren ve büyümek isteyen şirketlerin de önünde kararlarını erteleyici bir unsur olarak karşımıza çıkabilir." dedi.

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