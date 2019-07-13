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Bu bitkiyi kullanırsanız beyniniz yaşlanmıyor

Bilindiği gibi belli bir yaştan sonra beyin yaşlanması unutkanlığı da beraberinde getiriyor. Faydaları saymakla bitmeyen bir bitki var ki, bunu kullandığınızda unutkanlığı bırakın hatırlamadığınız herşey aklınıza geliyor bu yüzden geçmişte kötü hatıralarınız varsa bitkiyi fazlaca tüketmenizi tavsiye edemeyeceğiz. Siz yine de acı gerçeklerle yüzleşmeye hazırsanız hemen başlayın.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:01
Bu bitkiyi kullanırsanız beyniniz yaşlanmıyor

Hintli dostlarımızın coğrafyasına özgü ve faydaları saymakla bitmeyen bu bitki sizi çok şaşırtacak. Özellikle asya mutfağında birçok yemekte kullanılan kakule hem yemeklere kattığı lezzet hem de sağlık faydaları açısından bir mucize niteliğindedir.

  • Mide sorunlarına, özellikle reflüye iyi gelir.
  • Bağırsakta oluşan parazitleri öldürür ve aynı zamanda önler.
  • Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar.
  • Karanfil gibi ağzınıza atıp çiğnerseniz, nefesiniz ferahlar.
  • Karaciğerinize gözü gibi bakar ve daha sağlıklı olmasını sağlar.
  • Kolon ve lösemi kanser türlerine karşı önleyicidir.
  • Glüten intoleransı olanların kullanması önerilir.
  • Her türlü üst solunum yolu rahatsızlığında rahatlıkla kullanılabilir.
  • Beyninizin daha iyi çalışmasını sağlar.

En iyi faydayı, çayı ve kahvesi vermektedir. Gelin tariflerine bakalım!

Kakule çayı

1,5 litre kaynamış suya 3 yemek kaşığı siyah çay, 3 çay kaşığı kakule tohumu ve 200 ml kadar süt ekleyin. Bu lezzetli karışımı 10 dakika demlenmeye bırakın ve ardından süzerek afiyetle tüketin.

Kakule kahvesi

5 adet kakule tohumunu havanda veya öğütücüde güzelce toz haline getirin ve tavada bir güzel kavurun. Ardından 3 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı türk kahvesi ve bir iki tutam safran ekleyerek türk kahvesi yapar gibi cezvede pişirin. 3 – 4 dakika kısık ateşte tuttuktan sonra 15 dakika dinlenmeye bırakın.

Ardından tekrar ısıttığınız kakule kahvesine 1 çay kaşığı gül suyu ekleyin ve aynı türk kahvesinde olduğu gibi taşmadan altını kapatın ve afiyetle için. Denediğinizde vazgeçemeyeceksiniz.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:01
  1. Kakule çayı
  2. Kakule kahvesi
  3. mide sorunları
  4. Bağırsakta oluşan parazitler
  5. karanfil
  6. Glüten
  7. üst solunum yolu rahatsızlığı
  8. Sindirim sistemi
  9. kolon kanseri
  10. lösemi

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