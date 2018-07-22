Bu bitkiler gözeneklerinizi sıkılaştırıyor!

Yulaf, gözenekleri sıkılaştırmaya yardımcı olan, cilt hücrelerinin onarımını yapan bitkiler arasında yer almaktadır. Yulaftan elde edilen yulaf ezmesi cildin rahatlamasını gerçekleştirmektedir ve her cilt üzerinde kullanabilmektedir.

Öncelikli olarak yulaf ezmesi, süt tozu ve bal karıştırılarak hamur kıvamı elde edilmelidir. Yapılan bu maske cildin gerekli yerlerine dairesel bir biçimde sürülür. Yaklaşık 15 dakika kadar beklendikten sonra durulama işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Gözeneklerini sıkılaştırmak isteyen kişilerin haftada bir kez bu yöntemi uygulaması tavsiye edilmektedir.

Gözenekleri sıkılaştırmak için kullanılabilecek doğal bitkisel yöntemlerden bir tanesi de salatalıktır. Buna ek olarak salatalığın cilt üzerindeki diğer bir faydası da cilde parlak bir görünüm kazandırmaktır. Salatalıktan cilt üzerinde fayda almak için öncelikli olarak salatalığın suyu sıkılır.

Elde edilen su bir pamuk yardımıyla cilt üzerine sürülür. Yaklaşık olarak 15 dakika kadar beklendikten sonra soğuk su ile durulamak gerekmektedir. Salatalık suyuna gülsuyu ve limon eklenmesi daha etkili sonuçlar verebilmektedir.

Bu karışımın düzenli olarak bir ay boyunca her gün uygulanması faydalı olmaktadır.

Bunlara ek olarak elmadan elde edilen sirkede doğal bir gözenek sıkılaştırıcısıdır. Bu ek olarak elma sirkesi cilt üzerindeki akneleri de temizlemede yardımcı olmaktadır.

Bunu sağlamak için eşit miktarda su ve elma sirkesi karıştırılır ve pamuk ile cilde sürülür. Yaklaşık bir dakika beklenir ve durulama işlemleri yapılır. Her gece düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Buna ek olarak bu yöntem yapıldıktan sonra cilt üzerine nemlendirici sürülmesi tavsiye edilmektedir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.