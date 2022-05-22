Bu besinler ilaç görevi görüyor! Alzheimer ve kanser riskini azaltıyor! Tip 2 diyabete çözüm oluyor

Aldığımız besinler hücre gelişimi ve yenilenmesinin yakıtıdır. Besinler hücreler arası etkileşim, iletişim, genlerin dışa vurumu ve hücre zarı kontrolünde doğrudan rol oynamaktadırlar. Her besin bir data gibi hücre ve genlerimize işlenir. Doğru beslenmemiz hem tüm vücut hem de beyin sağlığımız için çok önemlidir...

Yapılan araştırmalar, günlük beslenme reçetesinde bu besinlere yer veren ve günlük 30 dakika yürüyüş yapan kişilerin kronik hastalıklara yakalanma riskinin daha az olduğunu gösteriyor.

Beslenmenin hayatımıza etkisi nedir?

Beslenme, yaşam süresince her zaman üzerinde durulması gereken en önemli konulardandır. Çünkü büyümeyi ve gelişmeyi etkileyen, sağlıklı bir yaşam sürmemizi sağlayan, bebeklik döneminde zeka gelişimini sağlayan, ergenlik döneminde ise sağlıklı gelişmemizi sağlayan en önemli unsurdur.

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KEFİR

Kalsiyum, fosfor, magnezyum ve protein açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, laktoz hassasiyetini düzenler, diş çürüklerini önlemede de etkilidir.

KİNOA

Amino asitler açısından çok zengindir. Sadece bir kap kinoa 9 temel amino asidin tamamını sağlar. İtihap sökücü özelliği vardır, kalp dostu mono doymamış yağ asitlerini sağlar. Ayrıca E vitamini, çinko, folik asit ve fosfor açısından da zengindir.

KIRMIZI ÇAY

Antioksidandır, kronik ve gelişme aşamasındaki hastalıklardan korur, kalsiyum ve demir gibi mineraller açısından zengindir.

SOMON BALIĞI

DNA'larımız gibi iç etkenler ve güneş gibi dış etkenler nedeniyle cildimiz matlaşabilir, dökülebilir, parçalı ve lekeli hale gelebilir ve kırışabilir. Bu nedenle özellikle kadınlar oldukça pahalı kremler kullanmak durumunda kalır. Aslında bu işi yiyerek çözebilirsiniz. Somon gibi gıdalarda bulunan Omega-3S, cildin nemini dengeler ve hatta cilt kanseri riskini de azaltır.

AHUDUDU

Sağlıklı hücrelerin ölümüne karşı koyar, kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir.

PORTAKAL

Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için birebirdir ve eşsiz bir C vitamini kaynağıdır. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır.

KİVİ

Portakaldan bile daha fazla C vitamini sağlar, E vitamini kaynağıdır ve antioksidan koruma sağlar. Ayrıca potasyum, magnezyum ve çinko açısından da zengindir.

ŞEKER PANCARI

Çok iyi bir antioksidan kaynağıdır ve tansiyonu ve düşük dansiteli kolesterolü düşürmede yardımcıdır.

NAR

C vitamini ve potasyum açısından diğer tüm meyvelerden üstündür. Ayrıca diğer meyvelere göre daha az kalori taşır. Her gün yenen nar, kanser riskini azaltır.

DOMATES

Besleyici bir enerji deposudur. Kansere karşı en etkili silahlara sahiptir. Yüksek antioksidan özelliği ile hücrelerdeki DNA'yı korumaya yardım eder. Kanserojen maddelere karşı koyan enzimleri de güçlendirir.

CEVİZ

Her 28 gramında 4 gram protein taşır. Kalp sağlığına faydalıdır. Kilo kontrolünde etkilidir. Kanserle savaşta yardımcıdır. Bazı bilimsel çalışmalar beyni koruduğunu göstermektedir.

YULAF EZMESİ

Beta-glucan adı verilen lifler açısından zengindir. Bu lifler bağışıklığı güçlendirici ve kolesterolü düşürücü özellikler sahiptir. Kan şekeri seviyesini dengeler, antioksidandır, kalbi korur.

YOĞURT

Geleneksel yoğurt, kalsiyum, potasyum, protein açısından eşsizdir. İçindeki proteinler bağırsağı düzenleyen faydalı bakterileri güçlendirir, bağışıklığı destekler. A, D, E ve K vitaminleri içerir.

KARNABAHAR

Kanserle mücadelede müthiş destek sağlar. Vücudumuzun doğal toksinlerden arınma sürecine yardımcı olur. Hücreler üzerinde serbest radikallerin neden olduğu stresi azaltır. Yani daha basit anlatımla rahatlatıcı bir etkisi vardır. Çok ilginç bir bulgu ise şudur: Zerdeçalla birlikte alındığında prostat kanserini önlemde ve mücadelede çok ciddi katkıları vardır.

TAM BUĞDAY EKMEĞİ

İçinde bulunan lifler kolon kanseri riskini yüzde 40 azaltır, sindirim sisteminin sağlığını korur.

SARDALYA BALIĞI

Omega-3 asitleri açısından tuna kadar zengindir. Kan akışını hızlandırır, beyin gelişimine yardımcı olur, kalp ritmini düzenler. Kalsiyum kaynağıdır.

BADEM

Koleterol seviyesini sağlıklı seviyelere çeker. Etkili bir bağırsak düzenleyicidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioksidan E vitamini açısından zengindir. Yaşlanmayı yavaşlattığı da iddia edilmektedir.

MANTAR

Önerilenin aksine bizim pişirip veya haşlayıp yediğimiz bir şey daha. Kanserle mücadelede etkili bir antioksidan olan mantar vücudun toksinlerden arınmasını doğal yollarla sağlayan riboflavin vitaminini barındırır. Ayrıca hayvansal hiçbir besin tüketmeyenlerin de vazgeçilmez D vitamini kaynağıdır.

KETEN TOHUMU

Yulaf, darı, kara buğday ve pirinçten 100 kat daha fazla besin değerine sahiptir. Lifler, B vitamini, potasyum ve kalsiyum, demir gibi mineraller açısından çok zengindir. Çalışmalar göstermiştir ki, kolesterolü düşürmede, kanserle savaşta, kemik erimesi riskini azaltmada etkilidir.

YABANMERSİNİ

Gözleri korur, yüksek kan şekerini azaltır, hafızayı ve kavramayı artırarak beyne fayda sağlar.

REZENE

Bir çeşit vitamin kokteylidir. Antioksidandır. C vitamini, faydalı lifler ihtiva eder. Bitkisel gıdaların eşsiz bir karışımıdır. Hayvanlar üzerinde yağılan deneyler iltihapları azalttığını ve kronik hastalıklara karşı etkili olduğunu ortaya koymuştur.

KİMYON

Kalp sağlığını destekler, enfeksiyonlara karşı etkilidir, iltihap sökücü özelliği vardır, yarım yemek kaşığı kimyon birçok bilinen antioksidandan iki kat daha etkilidir.

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI

Kalp sağlığı açısından faydalıdır, kilo ve enerji dengesini sağlamada etkilidir. Yağ yakmayı kolaylaştırır, iyi kolesterol seviyesini de yükseltir.

ZEYTİN YAĞI

Obeziteye karşı etkili ve kalp sağlığını güçlendiricidir. Bol miktarda antioksidan barındırır. Zeytin yağının, kanserle mücadelede, zihin gelişiminde, kemik gelişiminde, sindirimi düzenlemede katkıları fazladır.

TATLI PATATES

Normal beyaz patatesten biraz daha fazla doğal şeker taşır. Bir büyük boy tatlı patates günlük A vitamini ihtiyacından daha fazlasını barındırır. Görme yeteneğini geliştirir ve üreme sağlığını güçlendirir. Ayrıca B vitamini, yararlı lifler, potasyum açısından da zengindir. Metabolizmayı ve bağışıklığı destekleyen antioksidanları da taşır.

YEŞİL MERCİMEK

Bir kap yeşil mercimekte 18 gram protein, 16 gram lif, 1 gramdan az yağ bulunur. Bu nedenle her türlü diyette mutlaka bulunmalıdır. Ispanaktan yüzde 30 daha fazla folik asit ihtiva eder. Çinko ve B vitamini deposudur. Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar, kan şekerini düzenler. İçindeki demir sayesinde metabolizmayı desteklemede fayda sağlar.

PAZI YAPRAĞI

A, C, E ve hatta K vitamini deposudur. Magnezyum, potasyum, lif, kalsiyum, bol miktarda B vitamini, çinko ve selenyum barındırır. Fakat belki gözünüzden kaçmış olabilecek bir ayrıntıya dikkat. Pazı dolması yerken bu vitaminlerin canına okuyormuşuz. Çünkü pazının çiğ yenmesi öneriliyor.

TARÇIN

Beyin ve bağırsak sağlığına faydalıdır. Kabuğunun altında bulunan yağ, antimikrobiyal, iltihap azaltıcı özellikleri taşır.

GREYFURT

Düşük kalorilidir, besin değeri çok yüksektir. Diyete yardımcı olur, cildi temizler, sindirimi dengeler, enerji verir, kanser riskine karşı faydalıdır.

BAL KABAĞI

Faydalarına göre en ucuz sağlık kaynaklarından biridir. Hücrelerin gelişiminde ve göz sağlığında çok etkilidir. Sarı-kavun içi renkli bal yaşlanmaya bağlı hastalıklara karşı mücadelede bile etkilidir