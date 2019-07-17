Bu besin kelliğe son veriyor

Yeşil domatesin kabukları yüzyıllar önce tıbbı amaçla kullanılmıştır. Faydaları arasında en çok göze çarpanı ise saç dökülmesiyle savaşması olmuştur.

Saç dökümlesinin yanı sıra kepek probleminin de ilacıdır.

Güçlü bir C vitamini kaynağıdır. Özellikle kışın tüketildiğinde soğuk algınlığına karşı vücudunuzu sigortalayacaktır. Vücutta bulunan yabancı maddeleri temizler ve alyuvar üretimini hızlandırır. Sadece C vitamini kaynağı olarak kalmaz, iyi bir A vitamini deposudur. Katarakt gibi bazı görme sorunları sizden uzak tutar. Sindirime iyi gelmesiyle beraber kilo kontrolünde de destekçiniz olur. Kalorisi son derece düşüktür ve tok tutma özelliği vardır.

Besin ve lif sağlamanın yanı sıra, düşük kalori ve az miktarda yağ içerir. Aynı zamanda kötü yağları yok etmek için çalışır ve doyurucu bir etki yaratır. Salatalarınıza ekleyeceğiniz 2 adet yeşil domates akşama kadar sizi tok tutmaya yetecek.

Tomatillo, niasin içeriği sayesinde gıda ve kompleks moleküllerini enerji rezervlerine ayırmaya yardımcı olur. Ayrıca, enzim işlemi sırasında tomatillo yiyerek, niasin normalden daha güçlü bir tepkime yaşar. Bu nedenle, tomatillo vücuda daha fazla enerji verir.

Yeşil domatesin Özellikleri

Yüksek miktarda C vitamini içerir.

Anti kanserojen özelliği bulunur.

Güçlü bir lif kaynağıdır.

Kasların güçlenmesine yardımcı olur.

Yeşil domates yemeği

Malzemeler:

1 kg . yeşil domates

2 adet orta boy kuru soğan

200 gr. kıyma

1 yemek kaşığı pirinç

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limon suyu

1 tatlı kaşığı salça

1,5 bardak sıcak su

süslemek için maydanoz

karabiber

tuz

Yapılışı

Soğanları yemeklik doğrayıp zeytinyağında soteliyoruz. Ardından kıymayı ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Salçayı ilave ederek karıştırıp sıcak suyu katıyoruz. 1-2 dakika kaynayınca yeşil domatesleri ilave ediyoruz.

Domatesler küçükse bütün olarak, büyükse dörde bölerek kullanabilirsiniz.

Domatesleri de yemeğe ekledikten 2 dakika sonra pirinci ilave ederek orta ateşte domatesler erimeyecek şekilde yaklaşık 20 dakika pişiriyoruz.

Ocaktan indirmeden önce limon suyu tuz ve karabiberi ilave ederek, kıyılmış maydanoz ile süsledikten sonra sıcak sıcak servis yapıyoruz.