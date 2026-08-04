Bu besin 4 saat içinde damarları temizliyor: Nasıl kriter değişti? Korunması ve kullanılmasına ilişkin bilgiler

İnsan sağlığına olumlu etkilerini uzun yıllardır hepimiz biliyoruz. Son dönemlerde yapılan araştırmalarla birlikte, bu besinin insan sağlığına ne denli faydalı olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Penn State University’de yapılan son araştırmanın sonucu gösteriyor ki; bu besini tüketen bir bireyin kısa süre içerisinde damarları temizleniyor. Ayrıca kalp krizi riskini de azaltıyor.

Düzenli olarak ceviz tüketmek ya da yağını içmek, özellikle kalp krizi riskini azaltma konusunda oldukça faydalı.

Yapılan araştırmanın sonucu net olarak gösteriyor ki; bir avuç ceviz yenildikten tam olarak 4 saat sonra, kan damarlarının esnekliği konusunda iyi kan akışına yardımcı olacak seviyede gelişmeler kaydedildi. Unutmayın!

Önemli olan düzenli ceviz tüketimi.

Araştırmacı Prof. Dr. Penny Kris Eterton, “Bir avuç cevizi düzenli olarak dört gün yerseniz kalp krizi riskinizi önemli ölçüde azaltırsınız” diyor.Ceviz yağı ise özellikle endotelyal hücrelere etkiyor ve sağlamlıklarını arttırıyor. Bu durumda da kan damarları hizalanıyor ve damarların esnekliği sağlanıyor.

Ceviz tüketmek yalnızca kalp sağlığına değil; kemik sağlığına da olumlu etkir. Aşırıya kaçılmadığı sürece düzenli tüketilen ceviz kemiklerin güçlenmesine katkı sağlıyor.

Ceviz tüketiminin ayrıca cildin elastikliğini arttırdığı ve cilt hücrelerinin canlı kalabilmesine yardımcı olduğu söyleniyor.

Ceviz içerdiği; linoleik, alfa linoleik, E ve B6 vitaminleri sayesinde sinir sistemi için olumlu etki yapar. Stresle, uyku problemleriyle ve depresyon ile mücadele eden cevizin tüketilmesi gerekmektedir.

Bazı bilim insanları da tükettiğimiz besinin hangi organımıza benzediğine bakıp; böylelikle neye fayda sağlayacağını anlayabileceğimizi ifade ediyor.

Ceviz aynı zamanda diyabet ve kolesterol gibi hastalıkların meydana gelme riskini de düşürür.

Ceviz yetiştiriciliği ve bahçe kurulumu için temel kriterler; doğru iklim seçimi, uygun toprak yapısı, taban suyu seviyesi ve doğru çeşidin belirlenmesidir. Sağlıklı ve yüksek verimli bir ceviz üretimi bu ekolojik ve fiziki şartlara bağlıdır.

Ceviz seçerken en önemli kriterin, iç cevizin tazeliği ve doluluk oranı olduğunu söyleyen uzmanlar aksi halde önemli değişikliklere yol açacağı konusunda uyarıyor. Bunu anlamanın en pratik yolu ise kabuklu cevizi elinize alıp sallamak; içinden ses gelmeyen ve ağır olan cevizler içi dolu ve taze olduğunun en net göstergesidir.

Son dönemde tarımsal amaçlı yapıların kriterlerinde de değişiklik yapılması tüm gıdaların yapısını etkilerken ceviz satın alırken dikkat edilmesi gereken en temel kriterler tazelik, renk, ağırlık ve kokudur. Kaliteli ve taze bir ceviz, elinize aldığınızda boyutuna göre ağır hissettirmeli, dış kabuğu açık bej renginde olmalı, içi ise açık sarı/kehribar tonlarında ve acılaşmamış taze bir aromaya sahip olmalıdır.

Tıpta "damarları temizleyen" sihirli bir gıda veya kür yoktur; güncel kardiyoloji kriterlerine göre damar sağlığını korumanın ve plakları geriletmenin yolu, saf besinlerden ziyade LDL kolesterolün, tansiyonun ve kan şekerinin hedeflenen sıkı değerlerin altında tutulmasıdır.

Korunması ve kullanılmasına ilişkin bilgiler..

Serin ve kuru yer: Cevizleri kabuklu veya içi çıkarılmış şekilde serin, kuru ve doğrudan güneş almayan bir yerde saklayın.

Hava almayan kap: İç cevizleri, nem alıp küflenmemesi ve içindeki sağlıklı yağların bozulmaması için cam kavanozlarda veya hava sızdırmayan kaplarda muhafaza edin.

Buzdolabı veya buzluk: Uzun süre saklayacaksanız kabuksuz cevizleri buzdolabında ya da derin dondurucuda saklayarak tazeliğini koruyabilirsiniz.

Zarını soyarak yemeyin: Cevizin dışındaki ince kahverengi zarda yoğun antioksidanlar bulunur; bu zarı soyup atmayın.

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