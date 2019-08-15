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Bu berber şehit ailelerinden ücret almıyor

Kayseri’de berberlik yapan Mesut Erdem, başlattığı kampanya ile şehit ailelerinden tıraş ücreti almıyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:31
Bu berber şehit ailelerinden ücret almıyor

Kayseri’de berberlik yapan Mesut Erdem, başlattığı kampanya ile şehit ailelerinden tıraş ücreti almıyor.


Kayseri’de 18 yıldır berberlik yapan Mesut Erdem, dükkanında başlattığı kampanya ile şehit ailelerinden ücret almıyor. Berber dükkanının önüne, ’Vatan borcunu canıyla ödeyen şehitlerin yakınlarının tıraşını ücretsiz yapıyoruz. Bizde vatan borcumuzu en azından böyle ödemek istiyoruz’ yazılı pankart açan Erdem’in bu davranışı, müşterilerinden de takdir topluyor.


Mesut Erdem, "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Tarih boyunca Türkleri bu topraklardan atmak isteyenlerin hep bir hesabı oldu. Bu ülkeyi işgal edip milletimizi esir almak istediler. Bunun son örneğini ise 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında gördük. Bu millet tarih boyunca canını verdi ama asla vatanını kimseye terk etmedi.Gerektiğinde canını vererek şehit oldu. Gerektiğinde uzuvlarını kaybederekgazi oldu ama asla bu ülkeyi terk etmedi.


Şehitlerimiz bizim huzurlu ve güvenli yaşamamız için hayatını bu ülke için feda etti. Elbette bizlerde feda etmek için hiç tereddüt etmeyiz.Bizim de şehitlerimize bir borcumuz var. Onların ruhları şad olsun. Bizim mesleğimiz de berberlik. Ne yapalım da şehitlerimize borcumuzu ödeyelim diye düşündük ve dostlarımızın da tavsiyesi ile böyle bir karar aldık. Kurban Bayramı öncesi şehit yakınlarını ücretsiz tıraş etme kararı aldık. Gelen tepkiler sonrası ise bu kararımızı sınırsıza dönüştürdük. Allah ömür verdiği sürece şehit yakınlarını ben ve arkadaşlarım ücretsiz tıraş edecek. Şehitlerimizin emanetine biz de böyle sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:31
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