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Medya

"Bu benim son yayınımdı" deyip veda etti

CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, bugünkü canlı yayınının son bölümünde ayrılık kararını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 15:17:00 -
"Bu benim son yayınımdı" deyip veda etti

CNN Türk’te hafta içi her gün, “Bugün” programı ile izleyici karşısına çıkan spiker Gözde Atasoy Kökçü kanalla yollarını ayırdı.

2011 yılında CNN Türk’ten Kanal D’ye geçen Gözde Atasoy, medya grubunun el değiştirmesinin ardından tekrar CNN Türk’e çekilmişti.

Canlı yayında veda etti

Atasoy, bugünkü canlı yayında "Bu benim CNN Türk ekranlarındaki son yayınımdı. Siz değerli izleyicilerimize bunca yıldır beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. En yakın zamanda yeniden buluşmak dileğiyle, hoşkalın" ifadelerini kullandı.

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