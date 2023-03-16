Bu belirtilere dikkat edin! Bu hastalık kalp krizini taklit ediyor

Vücudun yoğun strese ve üzüntüye verdiği bir yanıt olarak görülen kırık kalp sendromu, kalp krizine benzer bulgular veriyor. Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve bayılma gibi bulgularla seyreden kırık kalp sendromunun oldukça tehlikeli olabileceğini ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Selma Akdeniz Oskay, hastalığın klinik durumu kalp krizine benzediği için ritim bozukluğu ve ani kalp durması gibi ikincil risklerin gelişme olasılığının yüksek olduğunu ifade etti. Uzm. Dr. Akdeniz Oskay, “Maalesef ki ülkece içerisinde bulunduğumuz şu günlerde deprem ve acı kayıplarımız nedeniyle özellikle kadın hastalarımız bu sendrom açısından daha büyük bir risk altındadır” diye konuştu.

1990 yılında Hiraru Sato tarafından saptanarak, Takotsubo Kardiyomiyopati olarak adlandırılan kırık kalp sendromu, nadir görülen, üzüntülü ya da beklenmeyen bir olay sonrasında oluşan, kalp krizini taklit eden tehlikeli bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Hastalığın nadiren belirtisiz seyretmekle birlikte göğüs ağrısı, nefes darlığı, bayılma gibi bulgulara yol açtığını dile getiren Medicana Sağlık Grubu Kardiyoloji Hekimlerinden Uzm. Dr. Selma Akdeniz Oskay, acile müracaat eden hastaların yapılan tetkiklerinde hem EKG bozukluğu hem de kandaki enzim testlerinde bozulma görüleceğini söyledi.

Erken anjiyo önem taşıyor

Hastaların hastaneye erken müracaat etmeleri ve erken anjiyolarının yapılmasının önem taşıdığını belirten Medicana International İzmir Hastanesi Kardiyoloji Uzm. Dr. Selma Akdeniz Oskay, “Hastalar böylece, kalp krizi ayırıcı tanısı yapılarak gereksiz ilaç tedavisinden özellikle de kalp krizi tedavisinde protokol olarak uygulamamız gereken yoğun kan sulandırıcı tedavilerden korunmuş olur. Yapılan kontrollerde hastanın damarları açık çıkarsa, kırık kalp sendromundan şüphelenmek gerekir” diye konuştu.

Deprem felaketi tetikleyici

Hastalığın çoğunlukla yaşlı, menopoz sonrası kadınlarda ve fiziksel veya duygusal stres / travma sonrasında görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Selma Akdeniz Oskay, “kırık kalp sendromu genç insanlarda da ve özellikle kadınlarda ortaya çıkmaktadır. Kırık kalp sendromundan hastaların korunması mümkündür. Bunun en önemli yolu, bu tarz beklenmeyen olaylara maruz kalmış insanların telkin edilmesi, desteklenmesi ortamdan uzaklaştırılması olabilir. Maalesef ki ülkece içinde bulunduğumuz şu günlerde deprem ve acı kayıplarımız nedeniyle özellikle kadınlar bu sendrom açısından daha büyük bir risk altındadır. Bu hassas gruplara nitelikli psikolojik destek vermenin yanı sıra toplumca yaralarımızı saracak şekilde birbirimize destek vermek mutlak koruyucu olacaktır” şeklinde konuştu.

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