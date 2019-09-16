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Bu belirtiler varsa kum döküyor olabilirsiniz!

Ağrı ve sancılarla kendini belli eden kum dökme rahatsızlığı bazı kişilerde böbrek kumu yüzünden oluşan kanamalar sebebiyle anlaşılıyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:43
Bu belirtiler varsa kum döküyor olabilirsiniz!

Kum dökme kişiden kişiye değişmektedir. Bazı kişiler ağrıyı hissetmezken bazıları şiddetli bir şekilde geçirebilmektedir. Bazen 1-2 günde dökülürken bazen ise cerrahi işlem gerekebilir.

Böbrek kumu dökerken genellikle kramp şeklinde vücuda ağrı girerek uzun süre geçmemektedir. Kum dökme belirtileri arasında idrara sık sık çıkma ve azar azar yapılması da görülmektedir. Erkeklerde bu durum prostat gibi düşüncelere yol açsa da testlerle emin olunması gerekir.

Böbreğin asıl işlevi vücuttaki fazla suyu ve artık maddeleri idrar yolu ile dışarı atmaktır. Fakat kum böbreği tıkamış ve dışarı atıkların atılmasını engelleyerek sancı ve ağrılara neden oluyor ise zaman kaybetmeden bir uzman tarafından muayene olunmalıdır.

Böbrek kumu dökme belirtileri arasında görülen sancılar bazen yürüyüş yaparken yakalar, bazen koşuda yakalar, bazen yatarken, bazen otururken birden şiddetli şekilde vücudun herhangi bir yerine girerek kişiye ciddi bir şekilde rahatsızlık verir. Fakat kişide yüksek şekilde ateş ve sancı görülüyorsa doktor tarafından kontrol altına alınarak ilaç tedavisine başlanmalıdır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

İdrarda yanma, idrarı tam olarak boşaltamama hissi, idrarda sıkışma gibi belirtiler de görülmektedir. Ayrıca kum döken kişide bunlar dışında bulantı ve kusma da görülmektedir. Fakat tıkanma oluşunca idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek iltihabı da görülebilmektedir. Ateş yükselmesi, sindirim sistemi sorunları olarak kabızlık ve ishal de belirtiler arasındadır.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:43
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