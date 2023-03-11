Bu belirtiler varsa dikkat! Türkiye'de her 20 kişiden birinde var

Dünya Böbrek Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Özel Egekent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ahmet Bilge, böbrek hastalığının hem ülkemizde hem de dünyada yaygın bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Ülkemizde 6 kişiden 1’inin böbrek hastası ve neredeyse 20 kişiden 1 kişinin de ileri evre böbrek hastası olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Ahmet Bilge, oranın büyüklüğüne dikkat çekerek, toplumu böbrek sağlığına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

“Böbrek hastalığı belirtilerini gözden kaçırmayın”

Uzm. Dr. Ahmet Bilge, böbrek hastalığının belirtilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyerek; kendinizi normalden fazla yorgun hissediyorsanız, bulantı ve kusma varsa, sık idrara çıkma, idrarda kan görme, uykusuzluk, tat almada değişiklik, el, ayak ve yüzde şişlik, ciltte kuruluk ve döküntü varsa doktora başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi. Belirtiler doğrultusunda hastaya hızlı bir şekilde müdahale edilmesinin önemine vurgu yapan Uzm. Dr. Bilge, aksi takdirde hastalığın ilerleyerek böbrek yetmezliği ile sonuçlanabileceğini söyledi.

Böbrek sağlığınız için bu tavsiyeleri dikkate almanız önemli

Vücudun filtresi diyebileceğimiz böbreğin kandaki atık maddeleri süzdüğünü ve hayati bir öneme sahip olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Ahmet Bilge, böbrek sağlığı için bazı tavsiyelerde bulundu. Böbrek hastalığının birçok hastalığın, özellikle hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıkların kontrolsüz seyretmesinin bir sonucu olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Bilge, “Önemli olan mevcut hastalığın kontrolünü sağlayarak böbrek hastalığının oluşmasını ve ilerlemesini engellemektir. Bu amaçla gereği kadar sıvı tüketilmeli, gerekmedikçe ağrı kesici ve ilaç kullanımı kısıtlanmalı ve hastalığın düzenli kontrolü sağlanmalıdır. Her şeyde olduğu gibi böbrek sağlığı için de hareket çok önemli. Düzenli egzersiz yapılmalı, dengeli beslenmeli ve özellikle tuz tüketimi kontrollü olmalıdır. Sigara ve alkolden uzak durulmalıdır” ifadelerini kullandı.