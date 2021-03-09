  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Bu başarılarla gurur duyanları bu tarafa alalım! HİSAR-O hedefini doğrudan vurup imha etti
Teknoloji

Bu başarılarla gurur duyanları bu tarafa alalım! HİSAR-O hedefini doğrudan vurup imha etti

Türkiye Savunma Sanayii'nin başarıları göğsümüzü kabartıyor. HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 12:30:00 -

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir o ana ilişkin görüntüleri paylaştı.

HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir resmi Twitter hesabından, o ana ilişkin görüntüleri paylaştı.

Demir paylaşımına şu notu düştü:

HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tr.

Hisar-O çoktan beridir üretildiği söyleniyordu.Hepsi yalanmıydı....
  • Yanıtla

Ş

S.a.MAŞAALLAH.En iyilerinin de üretilmesini istiyoruz inşaallah.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Gündem

"Meral Akşener'le aynı safta yer aldı, Şevket Kazan!"

Yeni Akit Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Fatih Uğurlu, eski bakanlardan Şevket Kazan'ın vefatının birinci yılında Şev..
Merhum Necmettin Erbakan'a dil uzatan Gültekin saldırıya uğradı
Gündem

Merhum Necmettin Erbakan'a dil uzatan Gültekin saldırıya uğradı

Halk TV'nin İstanbul Bakırköy'deki merkez binası önünde Levent Gültekin bir grubun saldırısına uğradı. Gültekin geçtiğimiz günlerde Merhum N..
Ağrı'fa muhteşem keşif! Bu köyün taşı toprağı resmen altın
Yerel

Ağrı'fa muhteşem keşif! Bu köyün taşı toprağı resmen altın

Ağrı'nın Mollakara Köyü'nde iki noktada altın rezervi keşfedildi. Altının 2022 yılında çıkarılmaya başlanacağı ve bin kişinin istihdam edile..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay