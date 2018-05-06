Bu bardağın dünyada bir eşi yok: İşte 'Adalet Kupası'

İsmine ‘Adalet Kupası’ verdiği kulplu bardak ile doldurmanın sınırını bilmeyen ve arkadaş ortamında kendisine daha fazla içecek dolduranlara ders vermek için bir proje geliştiren Şahin Çolak, kafasında tasarladığı bardak ile bu hayalini gerçekleştirdi.

Geliştirdiği bardağın dolma noktasına çizgi çeken Çolak, doldurulan sıvının çizgiyi geçtiğinde boşalmasını sağladı. Fakat geliştirdiği bardak içerisindeki sıvıyı sadece çizilen çizgiye kadar boşaltmıyor, aksine bardağın içindeki tüm sıvıyı dibindeki delikten dışarıya bırakıyor.

Bardağı dolduran kişi ise bu bardak sayesinde aç gözlülüğünün cezasını çekmiş oluyor.

"AZA KANAAT ETMEYENLER İÇİN..."

Yaptığı ilginç bardak ile ilgili açıklamalarda bulunan ahşap ustası Çolak “Biz arkadaşlar ile toplanıp pikniğe gideriz. Bakıyorum ki işe öncülük yapan malı götürüyor. Bu kadar köfte ayransız, susuz, kolasız olmaz" diyerek şu sözleri kaydetti:

Dolduruyor adam kendine sonuna kadar bize az veriyor, adaletli davranmıyor. 'Aza kanaat etmeyenlerin elindekilerini tamamen alan bir şey icat edeyim' dedim. Araştırdım, oturdum, düşündüm bunu buldum ve başardım. Şimdi dolduruyor kendine o uyanık arkadaşım, bize doldurulduktan sonra geriye bir bakıyor elimde hiç bir şey kalmamış. Bu nereye gitti, kim içti bunu diye soruyor. Yani sistem budur buradan yola çıktım.

"İÇİNDE HEM ESPRİ HEM TEKNOLOJİ VAR"

Arkadaş ortamında esprili hale geleceği için bardağın ustası Şahin Çolak’tan bardaktan kendisine de bardak yapmasını istediğini dile getiren Ceyhun Mahmutoğlu isimli vatandaş ise “Hem espri var içerisinde, hem teknoloji var içerisinde. Sonuçta bir proje. Yeni bir ürün çıkartmış, ilginç bir ürün çıkartmış. Zaten ilginç bir ürün her zaman rağbet gören bir üründür. Kesinlikle ben de alacağım” şeklinde konuştu.