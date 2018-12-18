Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti

Fibabanka, kredi dosyalarından kanuni takibe intikal etmiş 24.7 milyon TL kredi alacağını tüm teminatlarıyla Sümer Varlık Yönetim'e devretti.

Bankanın açıklaması KAP'ta yer aldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bankamız kredi dosyalarından kanuni takibe intikal etmiş 24.715.155,00 Türk Lirası kredi alacağı tüm teminatlarıyla birlikte Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ne devir ve temlik edilmiştir."

Banka ağustos ayında da kanuni takibe intikal etmiş 115.4 milyon TL kredi alacağını, tüm teminatlarıyla birlikte Güven Varlık Yönetim'e devir ve temlik ettiğini açıklamıştı.

Bu devirler ile bankaya kredi borcu olup bu borcu ödeyemedikleri için yasal takibe düşmüş kişilerin muhatabı borcun devredildiği yönetim şirketleri oluyor.

(REUTERS)