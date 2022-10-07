Bu baharat böbrekte kum, taş bırakmıyor! İşte yararları saymakla bitmeyen baharat!

Tabiatta birden fazla çeşidi olan kekiğin bedenimize bir hayli verimi vardır. Arılarında bal yapımında en çok kullandıkları kekik bağışıklık sistemini kuvvetlendirmede en tesirli nebatlardan biridir. Kendine has kokusu ile tarla ve meralarda kendiliğinden yetişen kekik otunun yapraklarından uçucu yağ elde edilir.

Aynı zamanda yapraklar kurutularak çay yapılır. Asırlardan beridir kullanılan kekik otu et yemeklerinde daha çok seçim edilir. Sebebi ise kendine haz tadı ile ete değişik bir tat verir. Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinde tıbbi rehabilitasyonda kullanılan kekik otu yapraklarındaki uçucu yağların antiseptik özelliği sayesinde insan sıhhatine mucizevi faydalar sağlar.

Nane ailesine bağlı olan kekik otu zeaksantin, lutein, apigenin, naringenin ve luteolin gibi maddeler kapsar. Bunların yanı sıra B kompleksi, K, C vitaminleri ve folik asit bakımından zengindir. Tabiatta 350’den fazla kekik çeşidi vardır.

KEKİK OTUNUN YARARLARI NELERDİR?

– Yağlı ve karbonatlı gıdaların midede neden olduğu gaz ve kabarıklığa birebir fayda sağlar. Antibakteriyel özelliği sayesinde bedendeki özgür radikalleri bedenden idrar yolu ile atar. Yemek borusu mide ve bağırsaklarda zehirli madde birikimini önler.

– Mide ve yemek borusundaki zehirli maddeleri eksiltmek için her gün bir bardak kekik çayı içilmesini öneren uzmanlar çayın aynı zamanda ağız kokusunu da önlediğini belirtir.

– Böbreklerdeki akışkan oranını dengeleyerek hasarlı bakterileri idrar yoluyla atar. Böylece kum ve taş yaradılışını eksiltir.

– Antibakteriyel özelliği sayesinde cildi derinlemesine arınmada oldukça tesirlidir. Ciltteki bakterileri yok ederek cildin sıkılaşmasını sağlar. Ayrıca kirleri gidererek cilde parlaklık sağlar.

– Sporcuların sıklıkla yaşadığı adale sızılarına da iyi gelen kekik kapsadığı ayrıştırıcı bileşikler adalelerin gerginleşmesi ya da sıkılaşmasını önleyerek bedenin daha rahat hareket etmesini dayanaklar. Ayrıca kan da bulunan trombosit hücreleri dengeleyerek irin ve ödem yaradılışını da maniler. Kapsadığı K vitamini aynı zamanda kemiklerin gelişmesini dayanaklar.

– Yapılan araştırmalarda günde bir bardak içilen kekik çayı ya da bir kase tavuk suyunun içerisine ilave edilen kekik beyinde bulunan dopamin ve serotinin mutluluk hormonlarının seviyesini artırdığı gözlemlenmiştir. Uzmanlar özellikle bunalıma ya da strese eğilimli bireylerin harcaması gereken ehemmiyetli bir nebat olduğunu vurguluyor.

– Saç teninde yaşanan her hangi bir deformasyon saç dökülmesine ve eskimesine neden olur. Saçta eksilen vitamin ve minerallerde aynı zamanda bu gibi sıhhat meselelerinin ciddiyetini artırır. Ancak banyo sırasında son durulamada kekik suyu saçlara dökerek bu gidişatı eksilmesini sağlar. Kekik kapsadığı antiseptik özellik sayesinde saç tenini yatıştırır ve hücrelerdeki vitaminleri artırır.

KEKİK OTU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Mevsim geçişlerinde sıklıkla yaşanan enfeksiyon ya da üst solunum yolları hastalıkları neticeyi ortaya çıkan boğaz sızısını da dindirmek için harcanması gerekir. Kekik çayının bu hastalıklarda tesirli olması için iki yemek kaşığı kekik 3 bardak su, bir diş sarımsak ve 6 damla limonu iyice karıştırıp 10 dakika kaynatıp harcayınız.

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