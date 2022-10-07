2022-10-07 10:49:32 Bin yıllık kuruyemiş kavurga: Avrupalılar kapış kapış alıyor, kilosu 70 lira...Kadın girişimcilere iş fikirleri
Sivaslıların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kavurga Avrupa ülkeleri tarafından kapış kapış alınıyor. Kilogram fiyatı 70 liradan satılan kavurganın besleyici oluşu ve tok tutması nedeniyle kilo problemi olanlar için ideal bir besin kaynağı olarak görülüyor. Kavurganın bin yıllık bir geçmişi olduğu ileri sürülürken bilindik en eski çerezlerden birisi olduğu da iddia ediliyor.