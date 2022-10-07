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Ekonomi
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Bin yıllık kuruyemiş kavurga: Avrupalılar kapış kapış alıyor, kilosu 70 lira...Kadın girişimcilere iş fikirleri

2022-10-07 10:49:32
Bin yıllık kuruyemiş kavurga: Avrupalılar kapış kapış alıyor, kilosu 70 lira...Kadın girişimcilere iş fikirleri

Sivaslıların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kavurga Avrupa ülkeleri tarafından kapış kapış alınıyor. Kilogram fiyatı 70 liradan satılan kavurganın besleyici oluşu ve tok tutması nedeniyle kilo problemi olanlar için ideal bir besin kaynağı olarak görülüyor. Kavurganın bin yıllık bir geçmişi olduğu ileri sürülürken bilindik en eski çerezlerden birisi olduğu da iddia ediliyor.

#1
Foto - Bin yıllık kuruyemiş kavurga: Avrupalılar kapış kapış alıyor, kilosu 70 lira...Kadın girişimcilere iş fikirleri

Sivas Altınyayla Kadın Kooperatifi’nde çalışan kadınların yaptıkları kavurga lezzetiyle dikkat çekiyor. Sivas’a özgü Zeron buğdayları özenle seçilip kurutulmasının ardından, tezek yakılan tandırlarda kavrularak kavurgaya dönüştürülüyor. Sivaslıların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kavurga Avrupa’da yaşayan gurbetçilerden yoğun talep görüyor.

#2
Foto - Bin yıllık kuruyemiş kavurga: Avrupalılar kapış kapış alıyor, kilosu 70 lira...Kadın girişimcilere iş fikirleri

Kilogram fiyatı 70 liradan satılan kavurganın besleyici oluşu ve tok tutması nedeniyle kilo problemi olanlar için ideal bir besin kaynağı olarak görülüyor. Kavurganın bin yıllık bir geçmişi olduğu ileri sürülürken bilindik en eski çerezlerden birisi olduğu da iddia ediliyor.

#3
Foto - Bin yıllık kuruyemiş kavurga: Avrupalılar kapış kapış alıyor, kilosu 70 lira...Kadın girişimcilere iş fikirleri

KİLOSU 70 LİRADAN SATILIYOR- Sivas Altınyayla Kadın Kooperatifi Başkanı Mevlüde Sarıkaya, kavurganın buğdayında iriliği ve lezzeti açısından özellikle ata tohumu olan Zeron buğdayını tercih ettiklerini belirterek, “Kavurga Sivas’a özgün ata tohumu olan Zeron buğdayından yapılıyor. İriliği ve lezzet olarak daha çok tercih edildiği için Zeron buğday kullanıyoruz. Yoğun talep görüyor. Çayların yanında vazgeçilmez bir lezzettir. Buğdayı eleyip temizleriz, daha sonra çıtır olması için kuruturuz. Özellikle lezzeti güzel olduğu için tandırda sacın üzerinde yapılır. Sac ısındıktan sonra buğdayları sacın üzeri de kavurur tepsilere alırız.

#4
Foto - Bin yıllık kuruyemiş kavurga: Avrupalılar kapış kapış alıyor, kilosu 70 lira...Kadın girişimcilere iş fikirleri

Fiyatımız buğday fiyatlarının artmasıyla birlikte kilogram fiyatını 70 liradan satıyoruz” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Bin yıllık kuruyemiş kavurga: Avrupalılar kapış kapış alıyor, kilosu 70 lira...Kadın girişimcilere iş fikirleri

YURT DIŞINA SATIŞ YAPILIYOR- Sarıkaya başta Hollanda’ya Fransa’ya ve yurt dışı ülkelerine satış yaptıklarını belirterek, “Besleyici ve tok tutar, diyet yapanlar için bence harika bir kuruyemiştir. Mide dostudur ve gastrite iyi gelir bununla birlikte faydaları saymakla bitmez. Çayın yanında misafirlerimize ikram ederiz. Sivaslılar için vazgeçilmez bir kuru yemiştir. Eskiden imkânsızlıklar yüzünden bisküvi ve ikramlıklar olmadığı için babaannelerimiz misafirlere kavurga ikram ederlerdi. Bizde yeniden bu adeti gün yüzüne çıkararak devam ettirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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