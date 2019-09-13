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Bu aşure kazanlarının kapağı üzerine para konmadan açılmıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde düzenlenen aşure etkinliğinde katılan protokol üyeleri, gelenek gereği kazan kapağını üzerine para bırakarak açtılar.

13 Eylül 2019 Cuma 11:15
Bu aşure kazanlarının kapağı üzerine para konmadan açılmıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde düzenlenen aşure etkinliğinde katılan protokol üyeleri, gelenek gereği kazan kapağını üzerine para bırakarak açtılar.


Kutluhallar köyünde her yıl düzenlenen geleneksel aşure etkinliğinde Kaymakam Hasan Musab Okatan, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Var da katıldı. Pişen aşurelerin bulunduğu kazanların başına gele konuklar, gelenek gereği gönüllerinden kopan bir miktar parayı kazan üzerine bırakıp kapağı birlikte kaldırdılar. Kazan kapaklarının açılması ve kepçelerle aşurenin karıştırılmasının ardından dağıtım başladı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:15
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